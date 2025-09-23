Windows 11'e Beklenen Özellik Geliyor! Gözlerinizi Alamayacaksınız

Microsoft, kullanıcıların en çok istediği özelliklerden birini getirmek için harekete geçti. Şirket, kullanıcıların videoları masaüstü arka planı olarak ayarlamasına imkân tanıyan bir özellik üzerinde çalışıyor. Yeni özellik sayesinde kullanıcıların üçüncü taraf çözümlere olan ihtiyacı ortadan kalkacak gibi görünüyor.

Windows 11'e Video Arka Planları Geliyor

Teknoloji devi, uzun bir zaman önce Windows işletim sisteminde mevcut olan video arka planları geri getiriyor. Windows 11 için test edilen özellik, MP4 ve MKV dosya formatlarına sahip olması şartıyla videoları döngü hâlinde masaüstünde oynatmanıza olanak tanıyacak. Bu özellik, ilk olarak Windows Vista'da DreamScene ismiyle görülmüştü.

Windows DreamScene is back! Hidden in the latest Windows 11 Dev/Beta build (26x20.6690) is built in support for setting video files like .mp4 as your desktop background: pic.twitter.com/B4vdtfvqSc — phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) September 20, 2025

Her ne kadar masaüstünün daha iyi bir görünüme sahip olmasını sağlasa da işletim sisteminin sonraki sürümlerinde bu özelliğe yer verilmedi. Bu nedenle masaüstünü daha ilgi çekici hâle getirmek isteyenler üçüncü taraf yazılımlara yöneldi. Ne Windows 10 ne de Windows 11'de yer alan bu özellik için ekstra bir yazılıma ihtiyaç duyulması ise büyük bir dezavantaj olarak görülüyordu.

Görünüşe göre Microsoft, önemli sayıda kullanıcının bu talebini yerine getirmek için kollarını sıvamış durumda. Paylaşılan görüntüye göre arka plana video eklemek son derece basit olacak. Herhangi bir yazılım yüklemeden doğrudan ayarlara gidip "Kişiselleştirme" bölümünden bir videoyu arka plan hâline getirebileceksiniz. Standart duvar kâğıdı ya da slayt tarzı geçişlerle hemen hemen aynı sürece sahip.

Yeni özelliğin görsel kaliteyi arttıracağına şüphe yok ancak bunun performansı ve pil ömrünü nasıl etkileyeceği belli değil. Bilindiği üzere bu tür arka planlar çok fazla şarj tüketimine neden oluyor. Bu da dizüstü bilgisayar kullanıcılarının sürekli şarj sorunu yaşamasına neden olabilir. Microsoft'un sunduğu bu özelliğin güç tüketimi açısından optimize edildiği düşünülüyor.

Yine de resmî bir açıklama olmadığını ve kullanıcı testinden geçmediğini unutmamak gerekiyor. Her hâlükârda pil ömrü üzerinde etkisi olacak ancak bunun mümkün olduğunca düşük seviyede olması gerekiyor. İyi bir optimizasyon sayesinde daha geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından benimsenebilir ve gelecekteki Windows sürümlerinde yer almaya devam edebilir.