Windows 11'deki En Büyük Eksiklik Gideriliyor! Öncekini Aratmayacak

Microsoft'un Windows 10 işletim sistemine verdiği desteği sonlandırmasından bu yana oldukça uzun zaman geçti. Hâlâ pek çok kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor ancak Windows 11'e geçenlerin sayısında da ciddi bir artış bulunuyor. İkinci gruba katılmayı tercih edenler ise ne yazık ki önemli bir eksiklik ile karşılaşıyor.

Görev çubuğunu özelleştirme her iki işletim sisteminde de mevcut ancak Windows 10'un bunun yerini değiştirmesine imkân tanıması gibi bir artısı vardı. İşletim sisteminin geliştiricisi Microsoft, Windows 11'de yer verilmeyen bu özellik nedeniyle eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı. Yeni gelecek özelliğe bakılacak olursa iki sistem arasındaki büyük farklardan biri kapanacak gibi görünüyor.

Windows 11'de Görev Çubuğunun Yeri Değiştirilebilecek

Teknoloji devi, Windows kullanıcılarının en sevdiği özelliklerden biri olan görev çubuğu taşımayı Windows 11'e getiriyor. Bu sürümde şimdiye kadar görev çubuğu ekranın alt kısmına sabitlenmiş bir şekilde kalıyordu. Oysaki Windows 10'da bunu ekranın sadece alt kısmına değil, sağına, soluna ya da üstüne taşımak mümkündü.

Yeni ortaya çıkan bilgiler, Microsoft'un sonunda bu önemli eksikliğin farkına varıp harekete geçtiğini gösterdi. Kullanıcılar, şu anda görev çubuğunun konumunu değiştirmek için üçüncü taraf yazılımlar kullanıyor. Yakında gelecek özellik sayesindeyse kullanıcılar bu yazılımlara bağlı kalmak zorunda kalmayacak. Bu arada görev çubuğunun yerini ayarlamaya ek olarak ekranda ne kadar yer kaplayacağını seçmek de mümkün olacak.

Görev Çubuğu Taşıma Özelliği, Windows 11'e Ne Zaman Gelecek?

Şu an üzerinde çalışılan bu özelliklerin 2026 yılının yaz aylarında kullanıma sunulması planlanıyor. Herhangi bir aksaklık olmazsa Türkiye'deki kullanıcılar da dahil olmak üzere tüm kullanıcılar yaz aylarında görev çubuğunu detaylı bir şekilde özelleştirme imkânı elde edecek. Belki de Windows 10'u kullanmanızın en önemli sebeplerinden birine sahip olacaksınız. Bu da size Windows 11'e taşınmanız için yeni bir sebep verebilir.