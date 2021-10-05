Windows 11 ISO Dosyası Resmi Olarak Yayınlandı

Microsoft tarafından kısa bir süre önce duyurulan ve yıllardır süregelen deneyimimizi değiştirmeyi hedefleyen Windows 11 şu andan itibaren resmi olarak indirilebilir durumda. Peki Windows 11 ISO dosyası nasıl indirilir ve nasıl yüklenir? İşte merak edilen detaylar!

Windows 11 ISO Nasıl İndirilir?

Windows 11 ISO dosyasını indirmek için izlemeniz gereken adımlar, temelde Windows 10 ile birebir aynı olarak tanımlanabilir. Şirketin resmi indirme bağlantısı aracılığı ile ister kurulum medyasını isterseniz de direkt ISO dosyasını indirebilir ve uygun bir sürücüye yazdırabilirsiniz.

Eğer güncellemenin bilgisayarınıza gelmesini ve bu şekilde yüklemeyi isterseniz, işletim sisteminin yeni sürümü kademeli olarak kullanıcılarla buluşacak. Microsoft'a göre uyumlu bilgisayarların güncellemeyi en geç önümüzdeki yılın ortasına kadar alması bekleniyor.

Windows 11 Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşlemci: 1 GHz veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, 64-bit işlemci ya da SoC

1 GHz veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, 64-bit işlemci ya da SoC Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama: 64 GB

64 GB Sistem Üretici Yazılımı: UEFI, Güvenli Önyükleme Özellikli

UEFI, Güvenli Önyükleme Özellikli TPM: TPM 2.0

TPM 2.0 Grafik Kartı: WDDM 2.0 sürücüsüyle DirectX 12 veya üzeri ile uyumlu

WDDM 2.0 sürücüsüyle DirectX 12 veya üzeri ile uyumlu Ekran: 9 inç boyut, 720p çözünürlük

Fark etmiş olabileceğiniz üzere Windows 11 işletim sistemini kullanabilmek için, 64-bit mimariye sahip bir işlemci kullanımı zorunlu hale getirildi. Bu işlemci en az çift çekirdekli olmalı ve her bir çekirdek, yine en az 1 GHz frekansında çalışabilmeli. Tabii ki teknik bileşenler ne kadar güçlü olursa, deneyiminiz de o kadar akıcı olacaktır.

Bu detaylara ek olarak 4 GB RAM ve 64 GB depolama gereksinimi olan Windows 11, Windows 10 ile çalışan pek çok bilgisayarda çalışabilecek bir teknik gereksinim listesine sahip. Tabii ki minimum sistem gereksinimlerini tek tek kontrol etmek yerine test aracını indirerek de bunu yapabilirsiniz.

Bilgisayarınız Windows 11 ile Uyumlu mu?

Tabii ki Windows 11 ile değişen sistem gereksinimlerinin ardından, kurulum öncesinde cihazınızın Windows 11 ile uyumlu olup olmadığını sorgulamalısınız. Kullandığınız bilgisayarın Windows 11 ile uyumlu olup olmadığını anlamanın en kolay yolu PC Health Check uygulamasını indirmek ve cihazınıza kurmak olacaktır. Microsoft tarafından yenilenen uygulama, şu andan itibaren bilgisayarınızın Windows 11 uyumluluğuna dair analiz yapabiliyor ve sonucu size bildiriyor.