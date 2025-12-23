Windows 11'de Bunu Sakın Yapmayın! Bilgisayarı Yavaşlatıyor

Microsoft, Windows 11 için yeni bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme, güvenlik odaklı olsa da bazı bilgisayarların daha yavaş çalışmasına neden oldu. Windows 11'in 24H2 ve 25H2 sürümleri için sunulan KB5072033 koduna sahip bu Aralık 2025 güncellemeyi yükleyen kullanıcılar, bilgisayarın artık daha fazla kaynak tükettiğini ve eskisinden daha ağır çalıştığını fark etti.

KB5072033 Güncellemesi, Windows 11 Bilgisayarları Yavaşlattı

KB5072033 güncellemesinin yayınlanmasından itibaren başlayan yüksek kaynak tüketimi ve bununla bağlantılı olarak yaşanan performans kaybının ardından sorunun temelinde ne olduğu araştırılmaya başlandı. Yapılan incelemenin ardından sorunun sebebinin AppXSVC olduğu öğrenildi. Bu hizmet, hesap makinesi ve fotoğraflar gibi Windows 11 ile birlikte gelen Microsoft Store uygulamalarının yüklenmesini ve güncellenmesini sağlıyor.

Güncellemeden önce söz konusu hizmet manuel olarak çalışacak şekilde ayarlanmıştı. Bu, sadece ihtiyaç duyulması hâlinde çalıştığı anlamına geliyordu. Aralık güncellemesi, bu hizmeti manuel başlangıçtan otomatik başlangıca aldı. Dolayısıyla hizmet de artık bilgisayar açıldıktan sonra otomatik olarak başlatılıp sürekli olarak arka planda çalışmaya devam ediyor.

Bu değişiklik, bazı kullanıcılarda CPU, bellek ve disk kullanım oranını oldukça arttırdı. Tahmin edilebileceği üzere sorundan özellikle de düşük donanıma sahip kullanıcılar etkileniyor. Öyle ki hâlihazırda zaten yüksek kaynağa ihtiyaç duyan işletim sistemi, bu hizmetin sürekli çalışması dolayısıyla kendi çalıştıracağı uygulama ve oyunlara kaynak ayıramıyor.

Kullanıcılardan gelen yoğun şikayetlerin ardından Microsoft da bu değişikliği gerekçelendirdi. Otomatik başlatma moduna geçişin güvenilirliği arttırmak amacıyla alınan bir aksiyon olarak nitelendiren şirket, söz konusu hizmetin devre dışı bırakılmasının Microsoft Store'un uygulama güncellemelerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesinin önünde engel oluşturabileceği konusunda da uyarıda bulundu.