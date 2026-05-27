EA SPORTS FC 26'ya Dünya Kupası Modu Geliyor! Tarih Verildi

Electronic Arts'ın (EA) en popüler oyunlarından biri olan EA SPORTS FC 26'ya dair heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda başarılı futbol oyununa Dünya Kupası modunun ne zaman ekleneceği belli oldu. Bu modun ismi "The World’s Game" olacak. Peki, neden Dünya Kupası modu farklı bir isme sahip olacak?

EA, FIFA ile yollarını ayırdığı için turnuvanın resmî FIFA World Cup lisansına sahip değil. Bu nedenden dolayı resmî logolar, orijinal Dünya Kupası ve resmî müzikler yer almayacak. Yani durum yalnızca takım logosundan ibaret olmayacak. Elbette bu durum, oyunda gerçek futbolcuların ve ülkelerin olmayacağı anlamına gelmiyor. Yani bu modda gerçek oyuncu isimleri, gerçek yüzler ve resmî milli takım formaları bulunacak.

EA SPORTS FC 26'ya Dünya Kupası Modu Ne Zaman Gelecek?

En iyi futbol oyunları arasında yer alan EA SPORTS FC 26'ya "The World’s Game" isimli Dünya Kupası modu 4 Haziran 2026 tarihinde eklenecek. Oyuncular belitilen tarihten itibaren ister PC ister konsollar üzerinden Dünya Kupası turnuvasında mücadele edebilecek.

EA SPORTS FC 26'nın Dünya Kupası Modunda Türkiye Olacak mı?

EA SPORTS FC 26'nın merakla beklenen yeni oyun modu The World’s Game'de 48 milli takım bulunacak. Bunlar arasında Türkiye milli takımının da yer alması bekleniyor. Bu arada oyunda şu anda 29 milli takım mevcut. Yeni mod ile birlikte 19 milli takım daha dahil olacak.

EA SPORTS FC 26'nın Fiyatı Ne Kadar?

EA SPORTS FC 26'nın PC sürümü Steam'de 69.99 dolar (3.212 TL) satılıyor. Epic Games mağazasında ise kampanya kapsamında fiyat 2.599,99 TL'den 779,99 TL 'ye düştü. Kampanya 11 Haziran 2026 tarihinde saat 18.00'de sona erecek. PlayStation mağazasında 2.899,99 TL'ye satılan bu oyunun PlayStation Plus'ın kütüphanesinde yer aldığını belirtelim. Bu arada FC 26 Xbox mağazasında kampanya kapsamında 2.899,99 TL yeirne 869,99 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

EA SPORTS FC 26 Nasıl Bir Oyun?

Electronic Arts tarafından geliştirilen EA SPORTS FC 26, en popüler futbol oyunlarından biridir. Örneğin oyuncular topsuz alanda daha mantıklı koşular yapıyor. Yani doğru zamanda doğru yere gidiyorlar. Pas, şut ve top sürme animasyonların ise daha akıcı olduğunu belirtelim. Oyuncuların hızlanması, durması ve yön değiştirmesi daha gerçekçi.

Başarılı oynanış sisteminin yanı sıra kaliteli grafiklere ve etkileyici bir atmosfere de sahip olan bu oyunda Türkçe spiker desteği de mevcut. Türkçe spikerler arasında Özkan Öztürk ve Ertem Şener yer alıyor.Oyunda tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi modlar da bulunuyor. Çevrim içi mod sayesinde ister dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla ister arkadaşımızla mücadele debiliyoruz.

Editörün Yorumu

Futbolu oyunlarını seven biri olarak EA SPORTS FC 26'ya Dünya Kupası modunun eklenecek olması beni heyecanlandırdı. Lisans sorunundan dolayı kupanın tasarımı, müzikler ve turnuvanın resmî logoları orijinal olmayacak ama yine de oyunun atmosferi başarılı şekilde yansıtacağını düşünüyorum. Özellikle Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın da yer aldığı Türkiye milli takımınını seçip turnuvada mücadele etmek çok keyifli olacak.