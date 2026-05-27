Realme'den 12 GB RAM'li Telefon Geliyor! Bütçe Dostu Olacak

Bütçe dostu telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Realme P4s 5G'nin RAM ve depolama seçenekleri ortaya çıktı. Telefonun RAM tarafında üç, depolama tarafında ise iki farklı seçeneği bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Realme P4s 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 4500 nit civarı

4500 nit civarı RAM: 6 GB / 8 GB / 12 GB

6 GB / 8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 7

Realme P4s 5G'de Kaç GB RAM ve Depolama Bulunacak?

Realme'nin bütçe dostu Android telefonunda 6 GB, 8 GB ve 12 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği bulunacak. Depolaam tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri yer alacak. Bu arada Realme P4'ün RAM tarafında 6 GB ve 8 GB, depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut.

Realme P4s 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

P4s 5G'nin ekranı 6,7 inç civarı büyüüklüğünde olabilir. Telefon, AMOLED ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı ve 4500 nit civarı parlaklık sunabilir. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 144Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 144 kez güncelliyor.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu çok net bir şekilde hissediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir. Bu arada 4500 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli Realme P4'te 6,77 inç ekran boyutu, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 4500 nit civarı bir parlaklık tercih edilmişti. Bu arada AMOLED çok canlı renklere sahip. Bu ekran ayrıca siyahı tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

Realme P4s 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme P4s 5G'nin 2026 yılının haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Realme P4 5G, geçtiğimiz yılın ağustos ayında tanıtılmıştı.

Realme P4s 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Realme P4s 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Realme C61, Realme C75 ve Realme C63 dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor ancak Realme P4 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda P4s 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük.

Realme P4s 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme P4 için 193 dolar (8.859 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. P4s 5G'nin önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 200 dolar (9.180 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 18 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Depolama tarafında 256 GB seçeneğinin de yer alması önemli bir avantaj çünkü günümüzde 128 GB bile uzun süreli kullanımda yetersiz gelmeye başlayabiliyor. Bu arada AMOLED ekran, telefon kullanımını daha keyifli hâle getiriyor. Bunun nedeni ise çok canlı renklere sahip olması. Yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.