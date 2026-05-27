Tüm Sorularınıza Cevap Verecek Akıllı Bileklik Yolda! Ekranı Olmayacak

Luna Band'in tanıtım tarihi belli oldu. Yeni akıllı bilekliğin bir ekranı bulunmayacak. Turuncu ve yeşil de dahil olmak üzere çeşitli renk seçenekleri ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Hem sağlık hem spor tarafında oldukça etkileyici bir özellik yelpazesine sahip olacak. Ayrıca Apple Sağlık ve Google Fit ile uyumlu çalışacak.

Luna Band Ne Zaman Tanıtılacak?

Luna Band, 4 Temmuz 2026 tarihinde tanıtılacak. Şirket, lansmana kadar akıllı bileklikle ilgili daha birçok ayrıntı paylaşarak hedef kitlesinin kafasındaki soru işaretlerini tek tek ortadan kaldırmayı planlıyor. Abonelik gerektirmeyecek, yapay zeka desteği ile gelişmiş takip özellikleri sunacak bir model olarak kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Luna Band'in Nasıl Bir Tasarımı Olacak?

Luna Band, aşina olduğumuz akıllı bilekliklerden biraz daha farklı tasarımla gelecek. Cihazda bir ekran yer almayacak. Daha önce bu tür cihazlar Whoop markası ile öne çıkarılıyordu. Şimdilerde ise Google Fitbit Air gibi birçok rakip model bulunuyor. Luna da yeni modelinde muhtemelen giderek yaygınlaşan bu tasarımı denemek istiyor.

Malzeme seçimi tamamen kullanıcı dostu görünüyor. Öyle ki alerji karşıtı malzemeler tercih edilmiş durumda. Bu da çok yoğun antrenmanlar yapan, sık sık terleyen ve hassas cilde sahip olan kişiler için önemli bir avantaj anlamına geliyor. Özellikle çok uzun bir süre boyunca kullanmayı düşünenler için ideal bir tercih olabilir.

Luna Band'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: Yok

Yok Yazılım: LifeOS

LifeOS Yapay Zeka ve Sesli Asistan Desteği: Apple Siri ve Google Gemini entegrasyonu

Apple Siri ve Google Gemini entegrasyonu Mikrofon: Mevcut (Sesli komut algılar ve sesle antrenman başlatma gibi özellikler sunar)

Mevcut (Sesli komut algılar ve sesle antrenman başlatma gibi özellikler sunar) Hoparlör: Yok

Yok Titreşimli Bildirim: Mevcut

Mevcut Sağlık: Kalp atış hızı, kandaki oksijen, uyku ve stres seviyesi takibi

Kalp atış hızı, kandaki oksijen, uyku ve stres seviyesi takibi Pil Ömrü: 10 gün

10 gün Spor: Aktivite, adım, uyku, toparlanma ihtiyacı, hormonal değişimler ve sirkadiyen ritim takibi

Aktivite, adım, uyku, toparlanma ihtiyacı, hormonal değişimler ve sirkadiyen ritim takibi Manuel Veri Girişi: Destekliyor

Destekliyor Entegrasyonlar: Apple Health, Google Fit, Clue ve Kindbody ile entegreli

Luna Band'in Sağlık Özellikleri Neler Olacak?

Luna Band, kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi ve uyku takibi gibi artık standart hâle gelen sağlık özellikleri ile donatılacak. Öte yandan toparlanmak için ne kadar süreye ihtiyacınız olduğunu ve stres seviyenizin ne düzeyde olduğunu analiz edebiliyor. Bir ekrana sahip olmadığını göz önünde bulunduracak olursak bu özellik yelpazesinin oldukça etkileyici olduğunu söyleyebiliriz.

Cihaz, LifeOS tabanlı olacak. Bu, kullanıcı alışkanlıklarına göre özelleştirilmiş öneriler sağlayacak. Örneğin kötü uyuduğunuzu söylemeniz hâlinde antrenman programlarını hafifletme tavsiyesi alacaksınız ya da stresli hissetmeniz hâlinde dinlenme önerileri alabileceksiniz. Ayrıca Apple Sağlık, Google Fit ve benzeri platformlarla entegreli çalışacak.

Akıllı bileklik, sesli komut desteği sunacak. Cihazdaki mikrofonlar sayesinde antrenman yapabilecek, sağlık verilerini kaydedebilecek ya da notlar oluşturabileceksiniz. Google Gemini veya Siri asistanlarından birini tercih edebileceksiniz. Tabii, hoparlör olmadığı için asistandan gelen cevapları görmek için telefonun kullanılması gerekeceğini de belirtmek gerekiyor.

Luna Band'in Şarjı Ne Kadar Süre Gidecek?

Yeni model, tek şarjla yaklaşık 10 güne kadar pil ömrü sunacak. Bu süre, cihazın sahip olduğu geniş özellik yelpazesine rağmen oldukça yeterli seviyede görünüyor. Cihazı her gün şarj etmek istemeyenler için ideal bir model olarak görülmesini mümkün kılacaktır. Öte yandan cihaz daha az çıkarılacağı için sağlık verilerinin toplanması da daha az kesintiye uğrayacaktır.

Luna Band'in Spor Özellikleri Neler Olacak?

Luna Band, adım sayısı, yürüme temposu, antrenman türü ve genel fiziksel aktivite yoğunluğunu takip etmesini mümkün kılan sensörlerle donatıldı. Ayrıca kullanıcılar hareket hedefleri ve benzeri durumlar için de titreşimli bildirimler alabiliyor. Gün içinde işlerine çok fazla odaklanan ve hareket etmeyi unutacak seviyeye gelen kişiler için etkili bir çözüm sağlıyor.

Luna Band'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Luna Band'in fiyatı henüz resmî olarak açıklanmadı fakat şirket, cihazın özelliklerini kullanabilmek için birçok rakibinin aksine abonelik gerektirmeyeceğini belirtti. Doğal olarak bu da onun alternatiflerine göre daha yüksek fiyat etiketine sahip olmasına sebep olacaktır. Fikir vermesi açısından Google'ın Fitbit Air modelinin fiyatını göz önünde bulundurabiliriz. Söz konusu model, 99.99 dolar (4 bin 589 TL) fiyat etiketine sahip. Muhtemelen yeni cihaz da bu seviyede bir fiyatla piyasaya sürülecektir.

Luna Band Türkiye'de Satılacak mı?

Luna'nın yeni akıllı bileklik modeli için Apple Sağlık ve Google Fit ile entegreli çalışabilmesi ve Siri ve Gemini destekli olması, bu modelin küresel pazara gelebileceği anlamına geliyor. Bu da onun Türkiye'de resmî bir distribütör aracılığıyla sunulmasa bile ithalatçı garantili olarak getirilmesini mümkün kılıyor.

Editörün Yorumu

Doğrusunu söylemek gerekirse bu tasarım henüz dünya genelinde yaygınlaşmış değil. Bunun sebebi, uzun süredir devam eden alışkanlıkların bir anda terk edilmesinin zor olması. Senelerdir ekranlı akıllı bileklikler kullanıyoruz ve bunları bir anda bırakıp Luna Band tarzı modellere geçmek elbette mümkün değil. Yine de ekran kullanmak istemeyenler tarafından değerlendirilebilecek bir model olduğunu düşünüyorum. Bir ekranı olmasa da işlevselliğinden ödün vermiyor. Türkiye'ye getirilmesi hâlinde de birçok kişinin dikkatini çekecektir.