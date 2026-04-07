Microsoft Duyurdu: Yılların Windows Uygulaması Tarihe Karışıyor!

Microsoft, son dönemlerde Windows 11 için yoğun bir şekilde çalışıyor. Birçok değişiklik planlayan şirket, geçtiğimiz haftalarda kurulum sırasında Microsoft hesabı zorunluluğunu kaldırma planlarını doğrulamıştı. Şimdi ise önemli bir gelişmeyi daha duyurdu. Buna göre şirket, Denetim Masası’nı aşamalı olarak kaldırarak ayarları Ayarlar uygulaması altında toplamayı planladığını açıkladı. İşte ayrıntılar…

Windows Denetim Masası Kaldırılıyor mu?

Denetim Masası, yıllardır en popüler ve en sevilen Windows uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor. Bunun en önemli sebebi hem oldukça kapsamlı olması hem de basit bir arayüze sahip olması. Üstelik Ayarlar uygulamasında yer almayan bazı seçeneklere de yer veriyor. Ancak görünüşe göre yakında Denetim Masası’na ihtiyaç kalmayabilir.

Microsoft’ta tasarım direktörü olarak görev yapan March Rogers, X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı bir paylaşımla üzerinde çalıştıkları yenilikleri açıkladı. Bu yenilikler arasında Dosya Gezgini ve Başlat Menüsü için planlanan arayüz yenilikleri ve performans iyileştirmeleri yer alırken, Ayarlar uygulamasında yapılacak tasarım değişikliklerine de değinildi.

Bir kullanıcı Rogers’ın paylaşımına yaptığı yorumda ağ ayarlarını yapmak için Denetim Masası’nın hâlâ Ayarlar’dan daha iyi olduğunu ve Microsoft’un kullanıcılara Ayarlar uygulamasını kullanmaya teşvik etmeden önce bu sorunu çözmesi gerektiğini söyledi.

Rogers ise verdiği yanıtta ağ ayarları da dahil olmak üzere temel ayarların Ayarlar uygulamasına taşınacağını belirtti. Böylece kullanıcıların sistem ayarlarını düzenlemek iki farklı uygulama arasında geçiş yapmasına gerek kalmayacağını ifade etti. Denetim Masası’ndan Ayarlar uygulamasına geçiş sürecinin zaman alacağını da ifade eden Rogers, ayarların taşınması sırasında hiçbir sorunun yaşanmaması için dikkatli çalıştıklarını söyledi.

Paylaşılan bilgilere göre Denetim Masası’nın Ayarlar uygulamasında olmayan özellikleri zamanla tamamen Ayarlar uygulamasına aktarılacak gibi görünüyor. Bu süreç tamamlandığında Denetim Masası’na duyulan ihtiyaç büyük ölçüde azalabilir. Bu doğrultuda uygulamanın ilerleyen dönemlerde tamamen kullanımdan kaldırılması kuvvetle muhtemel. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Editörün Yorumu

Şu anda Mac kullanıyor olsam da Windows XP’den Windows 11’e kadar uzun yıllar Windows cihaz kullandım. Bu süre boyunca işletim sistemindeki en kullanışlı ve en yararlı uygulamanın kesinlikle Denetim Masası olduğunu söyleyebilirim.

Bunun en önemli nedeni ise pek çok işlemin burada oldukça basit bir şekilde yapılabilmesi. Ayarlar uygulaması ise bana her zaman gereksiz derecede karışık gelmiştir. Umarım Microsoft, Ayarlar uygulamasını Denetim Masası kadar sade ve kullanışlı hale getirebilir. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.