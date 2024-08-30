Skull & Bones
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 718
- DOSYA BOYUTU 63.48 GB
- Üretici Ubisoft
-
Skull & Bones, Ubisoft Singapur tarafından geliştirilen ve Hint Okyanusu'nda ticaret gemileri avlayabildiğimiz bir korsancılık oyunudur.
Skull & Bones, Ubisoft tarafından geliştirilen ve gerçekçi bir korsancılık deneyimi sunan bir oyundur. Korsanlığın altın çağında, Renegade isimli gemide başladığımız oyunda, Dünya üzerindeki en güçlü silahları kontrol ediyor ve Hint Okyanusu'nda seyahet eden ticaret gemilerini avlıyoruz.
Oyunun hikayesinde oyuncular, kralın affını almasına rağmen Karayip'lerden Hint Okyanusu'na geçen bir kaptanı kontrol ediyor ve onun kurduğu yetenekli tayfayla birlikte bölgedeki bütün ticaret yollarının tozunu attırıyoruz.
Assassin's Creed: Black Flag ile ilk defa AAA seviyesinde tattığımız gemi savaşlarını, korsan temasıyla ve çok daha iyi şekilde önümüze getirmeyi başaran Ubisoft Singapur, her ne kadar halefi Black Flag'ten yararlansa da kendine has bir oynanış sistemi ve daha önce görmediğimiz dinamikleri ile yaşanmamış bir deneyimin de kapılarını aralıyor.
Sadece bir gemi ve küçük bir tayfayla başladığımız oyun boyunca, efsaneler arasına giren bir korsan kralı olmaya kadar yürüdüğümüz Skull and Bones'da, online PvP maçlarına da girerek, kendi gücümüzü başka oyunculara karşı da test edebiliyoruz.
Skull & Bones İndir
Hemen Skull & Bones indirin ve bu korsancılık oyununu oynamaya başlayın.
Skull & Bones Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel i7 4790 AMD Ryzen5 1600
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6GB ya da AMD Radeon RX 5500 8GB
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 65 GB kullanılabilir alan
Gemi savaşları sevenler için ideal
Görsellik iyi
Geliştirme süresi çok uzadığı için oyunda sıkıntılar mevcut
Kendini çok tekrar ediyor
Kısa bir süreden sonra keyifsizleşiyor
Korsan oyunu diye pazarlandı ancak daha çok gemi savaşları üzerine kurulu bir yapım
Çok pahalı