Skull & Bones, Ubisoft Singapur tarafından geliştirilen ve Hint Okyanusu'nda ticaret gemileri avlayabildiğimiz bir korsancılık oyunudur.

Ramazan Tugay Kahraman - 42 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Skull & Bones, Ubisoft tarafından geliştirilen ve gerçekçi bir korsancılık deneyimi sunan bir oyundur. Korsanlığın altın çağında, Renegade isimli gemide başladığımız oyunda, Dünya üzerindeki en güçlü silahları kontrol ediyor ve Hint Okyanusu'nda seyahet eden ticaret gemilerini avlıyoruz.

Oyunun hikayesinde oyuncular, kralın affını almasına rağmen Karayip'lerden Hint Okyanusu'na geçen bir kaptanı kontrol ediyor ve onun kurduğu yetenekli tayfayla birlikte bölgedeki bütün ticaret yollarının tozunu attırıyoruz.

Assassin's Creed: Black Flag ile ilk defa AAA seviyesinde tattığımız gemi savaşlarını, korsan temasıyla ve çok daha iyi şekilde önümüze getirmeyi başaran Ubisoft Singapur, her ne kadar halefi Black Flag'ten yararlansa da kendine has bir oynanış sistemi ve daha önce görmediğimiz dinamikleri ile yaşanmamış bir deneyimin de kapılarını aralıyor.

Sadece bir gemi ve küçük bir tayfayla başladığımız oyun boyunca, efsaneler arasına giren bir korsan kralı olmaya kadar yürüdüğümüz Skull and Bones'da, online PvP maçlarına da girerek, kendi gücümüzü başka oyunculara karşı da test edebiliyoruz.

Skull & Bones İndir

Hemen Skull & Bones indirin ve bu korsancılık oyununu oynamaya başlayın.

Skull & Bones Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel i7 4790 AMD Ryzen5 1600

Intel i7 4790 AMD Ryzen5 1600 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6GB ya da AMD Radeon RX 5500 8GB

Nvidia GTX 1060 6GB ya da AMD Radeon RX 5500 8GB DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 65 GB kullanılabilir alan