Çok Güçlü İşlemcili Xiaomi 18 Pro Max Geliyor! 100W Hızlı Şarja Sahip

Xiaomi, yeni bir amiral gemisi modeli üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Xiaomi 18 Pro Max'in özellikleri ortaya çıktı. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hıızna da sahip olacak.

Xiaomi 18 Pro Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Ana Kamera: 200 MP

200 MP Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Batarya Kapasitesi: 8.500 mAh

8.500 mAh Hızlı Şarj: 100W kablolu, 50W kablosuz

Xiaomi 18 Pro Max'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisinden alacak. Xiaomi 17 Pro Max'te kullanılan Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5'in oyun testleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile yüksek FPS değerleriyle oynanabilecek. Qualcomm tarafından 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek bu işlemcide sekiz adet çekirdek bulunacak. 2 nm işlemci, 3 nm veya üzeri işlemcilere kıyasla daha hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Xiaomi 18 Pro Max'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi 18 Pro Max'te 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Telefon ayrıca 8K, 4K, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırabiliyor. Telefoto kamera ise fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Xiaomi 17 Pro Max'te 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel periskop telefoto kamera 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel ön kamera tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun ön yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alabilir.

Xiaomi 18 Pro Max'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu, 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Xiaomi 18 Pro Max, AMOLED ekranda 120Hz yenileme hızı sunuyor. Xiaomi 17 Pro Max'te 6,9 inç ekran boyutu, 1200 x 2608 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, AMOLED ekran ve 3500 nit maksimum parlaklık mevcut.

Xiaomi 17 Pro Max'İn ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda ynei telefonda 3500 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık sayesinde güneş ışığı altında bile ekran rahatça görülebiliyor. Yüksek yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bu arada AMOLED sayesinde ise ekran çok canlı renklere sahip.

Xiaomi 18 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 18 Pro Max'in 2026 yılının eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Xiaomi 17 Pro Max, 2025 yılının eylül ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi 18 Pro Max Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 17 serisinde yalnızca Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra Türkiye'de satışa sunulmuştu. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 18 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Xiaomi 18 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17 Pro Max için 5 bin 999 yuan (39 bin TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Xiaomi 18 Pro Max'in önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 6 bin 300 yuan (41 bin TL) civarı fiyat ile satışa sunulması bekleniyor. Telefon Türkiye'ye gelirse vergili fiyatı 80 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğinin altını çizelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Xiaomi 18 Pro Max'in en iyi amiral gemisi modellerinden biri olacağını düşünüyorum. Çift 200 megapiksel kamera sayesinde telefonun çok kaliteli fotoğraf ve video çekebileceğini söyleyebilirim. Ayrıca telefonun uzun pil ömrü sunacağını ve kısa sürede şarj olacağını belirteyim.

Telefonun çok güçlü işlemci sayesinde yoğun efektlere ve çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bu arada AMOLED ekranda telefon kullanmanın çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Bunun sebebi ise renklerin canlı olması.