OnePlus'tan 16 GB RAM'li Telefon Geliyor! 165Hz OLED Ekranı Var

OnePlus'ın yeni amiral gemisi modeli Ace 6 Ultra'nın tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak telefon, çok yakında tanıtılacak. Cihazda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak.

OnePlus Ace 6 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Ace 6 Ultra, 28 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Telefon için ayrıca bir kontrolcü de satışa sunulacak. Bu kontrolcü sayesinde mobil oyunlar çok keyifli bir şekilde oynanabilecek. Yüksek şarj hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan OnePlus Ace 6 Ultra, geçtiğimiz yılın mayıs ayında tanıtılmıştı.

OnePlus Ace 6 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus Ace 6 Ultra 'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor ancak Ace 5 Ultra satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Ace 5 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Ace 5 Ultra için 2 bin 499 yuan (16 bin 448 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Ace 6 Ultra'nın önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 2 bin 700 yuan (17 bin 771 TL) civarı bir fiyat ile satılabilir. Telefon eğer Türkiye'ye gelirse vergili fiyatı 35 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 RAM: 12 GB ve 16 GB

12 GB ve 16 GB Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

256 GB, 512 GB ve 1 TB Batarya: 8.600 mAh

8.600 mAh Ana Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 16 MP

16 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OnePlus Ace 6 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

OnePlus'ın yeni telefonunda Dimensity 9500 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci Call of Duty Mobile, PUBG Mobile ve Asphalt Legends'ı 120 FPS'te, CarX Street ve Genshin Impact 60 FPS'te ise çalıştırabiliyor. Yani telefonda çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile kasma veya donma gibi bir problem olmadan oynanabilecek.

Dimensity 9500 işlemcisi, MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Bu işlemci e OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Ace 6 Ultra'nın ekranı 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Serinin bir önceki modeli olan OnePlus Ace 5 Ultra'da 6,83 inç ekran boyutu, 1272 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 1400 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Önceki modelin parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda Ace 6 Ultra'da 1600 nit veya üzeri bir parlaklık bulunabilir. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bu arada OLED'in siyahları derin siyah olarak gösterdiğini belirtelim. Yani karanlık sahnelerde grileşme problemi olmuyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırabilecek. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Cihaz ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Ace 5 Ultra'da da aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

Editörün Yorumu

Telefonda oyun oynamayı seven biri olarak OnePlus Ace 6 Ultra dikkatimi çekti. Telefonun çok güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi çok kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bu arada telefonun yoğun kullanımda bile uzun pil sunacağını düşünüyorum.

Mobil cihazda işlemci ve pil ömrünün yanı sıra yenileme hızı da oldukça önemli çünkü telefon kullanım deneyimini doğrudan etkiliyor. Yüksek yenileme hızının çok akıcı bir ekran deneyimi sunduğunu belirteyim. Örneğin menüle arasında gezerken bile bu net şekilde hissediliyor. Ayrıca OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem oyun oynamanın hem de film izlemenin çok keyifli olduğunu söyleyebilirim.