Bu Uygulamada Mesajlarınızı Kimse Okuyamıyor! Herkese Sunuldu

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan X'in mesajlaşma özelliği, ana platformdan ayrılıp bağımsız bir sohbet hizmetine dönüşüyor. Şifreleme sayesinde mesajlarınızın sizin ve karşı tarafın haricinde kimse tarafından görüntülenemediği bu hizmet artık web tarayıcısı üzerinden X'ten ayrı olarak kullanılabiliyor.

X'in Mesajlaşma Özelliğinin Bağımsız Sürümü Yayınlandı

X'i (eski adıyla Twitter) daha çok arkadaşları ile sohbet etmek gibi amaçlarla kullananların yeni favori sohbet özelliğinin bağımsız web sürümü erişime açıldı. Bu özel versiyon sayesinde sosyal medya platformundaki kullanıcı tarafından üretilen içeriklere göz atmadan sadece mesajlaşma deneyimine odaklanabiliyorsunuz.

Sohbet özelliğinin ana web sitesinden ayrılması, X'in de bir noktada WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarının yeni rakibi hâline gelmesine olanak tanıyor. Şu anlık sadece web sürümünün bulunması, masaüstü kullanıcılarına hitap etmekle sınırlı kalmasına neden oluyor ancak X'in sohbet özelliğinin bağımsız sürümünü Android ve iOS'e de getireceği düşünülüyor.

Yeni sohbet sitesi, X'in içindeki mesajlaşma kısmının ana web sitesinden doğrudan alınıp tamamen buna odaklanan hâli gibi görünüyor. Bu nedenle sohbet sitesinin sunduğu seçenekler şu anlık biraz sınırlı görünüyor fakat size kimlerin mesaj göndereceği gibi konular üzerinde size kontrol sağlıyor. Hiç kimseden mesaj almamayı tercih edebiliyor, sadece hesabı doğrulanan kişilerden gelmesini tercih edebiliyor ya da herkesin mesaj göndermesine izin verebiliyorsunuz.

Bu arada X'te aboneleriniz varsa onların size mesaj göndermesine izin verip vermeme seçeneğiniz de bulunuyor. Buradaki ayarlar, genel mesaj isteği ayarlarını geçersiz hâle getirebiliyor. Ayrıca düşük kaliteli yani spam (istenmeyen mesajlar) olarak değerlendirilebilecek mesajları da filtrelemenizin mümkün olduğunu belirtmek gerekiyor.