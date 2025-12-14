Sosyal Medyaya Yaş Kısıtlaması Geliyor! Yaş Sınırı Belirlendi

Türkiye'de sosyal medya kullanımına yönelik şimdiye kadarki en kapsamlı düzenlemelerden biri yakında meclisin gündemine alınabilir. Gelecek yıl meclise sunulması beklenen yeni yasal düzenleme taslağı kapsamında sosyal medya kullanımına yönelik yeni kısıtlamalara da yer verildi. Düzenleme eğer onaylanırsa belirli yaşın altındaki kişiler, sosyal medya kullanamayabilir.

Sosyal medya kullanımının çocuklar ile gençler üzerindeki hem psikolojik hem sosyal yönden olumsuz etkilerine dikkat çekilen yeni düzenleme taslağında internet erişimi olan her 10 çocuktan 6'sının kendilerini yaşıt olarak gösteren fakat gerçekte farklı amaçları olan yetişkinlerle her gün iletişim kurduğu ifade edildi.

Sosyal medyanın kullanımının gençlerde depresyon riskini DSÖ'nün (Dünya Sağlık Örgütü) verilerine göre yüzde 35 oranında arttığı ifade edilirken 14 ila 17 yaşlarındaki gençlerin yüzde 46'sının sosyal medya paylaşımları dolayısıyla kendini yetersiz hissettiği, Türkiye'deki gençlerin yüzde 60'ından fazlasının başkalarının hayatları ile kendi hayatını karşılaştırdığı vurgulandı. Ayrıca her üç çocuktan birinin de siber zorbalığa maruz kaldığı ifade edildi.

15 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Uygulanabilir

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Ocak 2026'nın ikinci haftasında meclise sunulacak yeni yasal düzenleme taslağı, sosyal medya platformlarının çocuk ve genç kullanıcıları bütün bu tehditlerden koruması için önemli adımlar atmasını gerektirecek. Düzenleme kapsamında sosyal medya platformlarına yaş doğrulama sisteminin getirilmesi şart koşulacak. Ayrıca zararlı içerik ve reklamlar için etkili filtreleme sistemlerinin sunulması ve veri ihlali, yasa dışı ya da zararlı içeriklere karşı sürekli çalışan bir denetim mekanizmasının kurulması zorunlu hâle gelecek.

Taslakta sosyal medya kullanımı için net bir yaş sınırı da belirtildi. Buna göre Instagram, TikTok, Facebook ve benzeri sosyal medya platformlarının 15 yaşın altındaki çocuklara hiçbir şekilde hizmet sunmama ve hesap oluşturma girişimlerini engelleme yükümlülüğü getirilecek. Yasağın etkili bir şekilde uygulanabilmesi için biyometrik yöntemlerle kısıtlama uygulama gibi sistemlerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Ayrıca şirketlerin bu yükümlülüklere bağlı kalıp kalmadığını denetlemek adına da belirli aralıklarla rapor sunma zorunluluğu getirilecek.