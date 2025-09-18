WhatsApp'a İnsanları Çıldırtacak Bir Özellik Geliyor!

WhatsApp, kullanıcıları çileden çıkarabilecek bir özelliği test ediyor. Gruplar için getirilen yeni özellik, tüm katılımcıların aynı anda dikkatini çekmenizi sağlayacak. Önemli mesajlardan herkesin haberdar olmasını sağlamak için önemli olsa da kalabalık gruplarda yaratabileceği kaos, tüm gruplardan çıkmanıza neden olabilir.

WhatsApp Gruplarında Herkesi Etiketleyebileceksiniz

WhatsApp'ın Android beta sürümünün 2.25.26.3 güncellemesinde yeni bir özellik keşfedildi. Paylaşılan ekran görüntülerine göre bir WhatsApp grubunda tüm katılımcıları etiketlemek mümkün hâle geliyor. Bu yeni seçenek sayesinde Discord'da olduğu gibi WhatsApp'ta da tüm katılımcılara eş zamanlı olarak bildirim gönderilebilecek.

Şu anda uygulamanın sizin kullandığınız kararlı sürümünde tüm üyeleri tek tek etiketlemeniz gerekiyor. WhatsApp'ın 1024 üyeye kadar izin verdiği ve katılımcı sayısı 100'ü aşan birçok grubun olduğunu göz önünde bulunduracak olursanız üyelerin her birini etiketlemenin ne kadar çok zaman alacağını tahmin edebilirsiniz.

En güvenli mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan WhatsApp, özellikle kalabalık grupları düşünerek test etmeye başladığı bu özellik ile ilgili endişe verici kısım, tüm katılımcılar tarafından erişime açık olması. Bu özelliğe dair şu anlık bir kısıtlama bulunmuyor. Bu da hem yöneticilerin hem normal üyelerin diğer tüm üyeleri etiketleyebileceği anlamına geliyor.

WhatsApp'ın grup yöneticilerine bu özelliğin kimler tarafından kullanabileceğini ayarlama seçeneği sunup sunmayacağı ise şimdilik belli değil. Şimdiye kadar yöneticilere grup ayarları konusunda ihtiyaç duyulan hemen hemen her seçenek sunuldu. O yüzden bu özelliğin kullanımını kısıtlamaya yönelik bir seçeneğin de gelmesi muhtemel.

WhatsApp'a Herkesi Etiketleme Özelliği Ne Zaman Gelecek?

WhatsApp, herkesi etiketleme özelliğini şu anda test ediyor. Bu nedenle resmî bir çıkış tarihi bulunmuyor. Özelliğin nasıl kullanılacağını belirlemeye yönelik grup yöneticilerine ekstra seçenek sunulup sunulmayacağı da dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olarak birkaç hafta ya da birkaç ay içinde kullanıma sunulabilir.