WhatsApp'ın Arayüzü Değişiyor! Instagram'dan Farkı Kalmayacak

WhatsApp, diğer kullanıcıların günlük hayatta neler yaptığını daha kolay bir şekilde görmeniz için durumları sohbet sekmesine getiriyor. Kullanıcıların genellikle hayatından kesitler paylaşmak için kullandığı bu özellik yakında uygulamaya girer girmez göreceğiniz ilk şey olacak. Böylece arkadaşlarınızın ya da aile üyelerinizin son paylaşımlarına anında göz atabileceksiniz.

WhatsApp, Durumları Sohbetlerin Başına Alarak Ne Amaçlıyor?

WhatsApp'ın durumları sohbet sekmesine getirmesinin arkasında elbette Instagram ve Facebook'ta olduğu gibi kullanıcı etkileşimi arttırma isteği yatıyor. Normalde durumlara bakmak için ekranı yana doğru kaydırmanız ya da alttaki "Güncellemeler" sekmesine dokunmanzı gerekiyor. Birçok kişi, bunu yapmadığı için durum paylaşımları da biraz geri planda kalabiliyor.

Şirket, bu paylaşımları doğrudan sohbet sekmesinin en üstüne yerleştirerek kullanıcıların daha çok dikkatini çekmesini amaçlıyor. Durumlar arasında geçiş yapan kullanıcılar, uygulamada daha fazla vakit geçirecek. Böylece WhatsApp'ın günlük kullanım oranında önemli bir artış yaşanacak. Öte yandan WhatsApp'a eğer iddia edildiği gibi reklamlar eklenirse burada karşımıza çıkabilir. Reklamların araya yerleştirilmesi, onların daha çok görülmesini sağlayacaktır. Böylece çatı şirket Meta da daha çok kazanç elde edecektir.

WhatsApp Durumları Sohbet Sekmesinde Neye Göre Sıralanacak?

Sohbet sekmesinin en üst kısmına alınan durumlar rastgele bir şekilde sıralanmayacak. Bunun yerine Instagram'da olduğu gibi onlarla ne kadar etkileşim kurduğunuza bağlı olarak sıralanacak. Bu sebepten ötürü en çok konuştuğunuz kişileri de en başta göreceksiniz. Eğer daha önce bir kullanıcının durumlarını çeşitli nedenlerle sessize aldıysanız bunlar listenin sonunda ayrı bir bölümde konumlanacak.

WhatsApp'ın Sohbet Sekmesinde Durum Paylaşılabilecek mi?

WhatsApp sadece sohbet sekmesine durumları yerleştirmekle sınırlı kalmayacak. Bu yeni bölümde hızlıca yeni durum paylaşmanız da mümkün hâle gelecek. Ekran görüntüsüne baktığımızda bunun tıpkı Instagram'daki gibi çalışacağını görüyoruz. En başta bizim profil fotoğrafımız ve hemen altında bir artı (+) simgesi mevcut. Bunun üzerine dokunduğumuzda durum paylaşma bölümüne yönlendiriyoruz.

O noktadan sonra süreç normal durum paylaşıyormuşuz gibi ilerliyor. Yani galerimizden bir fotoğraf seçip düzenleme yapabiliyor veya kamerayı kullanarak hızlıca bir fotoğraf veya video çekebiliyoruz. Daha sonra çektiğimiz görüntüyü WhatsApp'ta durum olarak paylaşabiliyoruz. Mesajlaşma uygulamasının arkasındaki geliştiriciler, daha fazla etkileşim oranına ulaşmak için bütün bu süreci epey basit tutuyor.

Durumlar Ne Zaman WhatsApp'ın Sohbet Sekmesinde Görünecek?

WhatsApp, tasarımda büyük etkisi olan özellikleri genellikle direkt genel kullanıma sunmaz. Bunun yerine kademeli bir dağıtım süreci benimser. Şu an geliştirme aşamasında olduğu için yakın zamanda herkese sunulması mümkün görünmüyor ancak bu yılın ikinci yarısına doğru Türkiye de dahil olmak üzere tüm WhatsApp kullanıcılarının erişimine açılabilir.

Bu arada iOS'in beta sürümünde görüldüğü için önce iPhone kullanıcıları tarafından erişime açılması bekleniyor. Daha sonra Android kullanıcılarına da sunulmaya başlanacaktır. Tabii, WhatsApp genel kullanıma açmadan önce Android için de özelliği test ederse her iki platform için de aynı anda kullanıma sunulabilir.

Editörün Yorumu

Açıkçası WhatsApp'ın güncelleme sekmesini çok sık kontrol eden birisi değilim. Genel olarak insanların ne paylaştığını merak etmiyorum, o yüzden bu tür özelliklere pek ilgim yok ancak başkalarının hayatından paylaştığı küçük kesitlere göz atmaktan hoşlananlar için önemli bir yenilik olduğunu söyleyebilirim. Son kullanıcının yani uygulamanın normal sürümünü kullananların erişimine açıldığında durumların etkileşim oranında epey artış olacaktır.