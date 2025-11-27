X'te Mavi Tik Sınırlı Süreliğine Aşırı Ucuzladı! Fırsatı Kaçırmayın

X, Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra çok büyük değişimler yaşadı. Bunların başında ise mavi tikin platformun abonelik hizmetinin bir parçası hâline gelmesi oldu. Twitter döneminde yalnızca ünlü ve kurum ve kuruluşların alabildiği bu simge artık ödeme yapan herkes tarafından alınabiliyor. Yeni başlatılan kampanya sayesinde siz de çok ucuza mavi tik sahibi olabilirsiniz.

X Premium İndirime Girdi

X (eski adıyla Twitter), abonelik planları için büyük bir indirim kampanyası başlattı. Şimdiye kadar 175 TL'ye satılan X Premium'un fiyatı 175 TL'den 50 TL'ye düştü. Sadece sınırlı bir süreliğine geçerli olan bu fırsat, dört gün sonra sona erecek. Belirtilen tarihten sonra mavi tik rozetine sahip olmanıza imkân tanıyan X Premium normal fiyatına geri dönecek.

Kampanyadan yararlanmak için X'in web sürümü üzerinden hesabınıza giriş yapmanız ve sol taraftan Premium seçeneğine basmanız gerekiyor. Bu adımları takip ettikten sonra "İlk ay Premium aboneliğini ₺50,00 karşılığında kullan" ifadesi ile karşılaşacaksınız. "Abone ol ve Ödeme Yap" seçeneğine basıp ödeme işlemini yaparak aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

X Premium Avantajları Neler?

İsminizin yanına mavi tik simgesi ekler. Bu simgenin X kullanıcıları arasında dikkat çekici bir faktör olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu nedenle hem gönderilerinizin hem yanıtlarınızın normal hesaplara göre daha belirgin hâle geleceği söylenebilir.

Grok'u (Elon Musk'ın kurduğu yapay zeka şirketi xAI'ın modeli) daha yüksek limitlerle kullanırsınız. Daha fazla görsel oluşturabilir, daha çok derin düşünme modundan yararlanabilir ve gelişmiş Grok modellerine daha az sınırlama ile erişim sağlayabilirsiniz.

Kullanıcıların gönderilerine yaptığınız yanıtlar, normal kullanıcıların verdiği yanıtlara kıyasla daha çok öne çıkar. Böylece diğer sosyal medya kullanıcıları tarafından keşfedilme olasılığınız daha da artar.

Belirli kriterleri karşılamanız hâlinde gönderi paylaşarak gelir elde edebilirsiniz. Yeterince fazla kazanmayı başarırsanız X Premium aboneliğinizi sürdürmeniz için her ay düzenli olarak ödediğiniz tutarı da karşılayabilirsiniz.

"Sana özel" ve "takip edilenler" akışlarında daha az reklam görmeye başlarsınız. Normal kullanıcılara kıyasla görüntülenen reklam sayısında yarı yarıya bir azalma meydana gelir.

Gelişmiş kontrol araçlarına erişim sağlayan X Pro ya da eski adıyla TweetDeck'e erişebilirsiniz. Burada eskiden TweetDeck'in sunduğu tüm bilgilerden yararlanabilir ve araçları kullanabilirsiniz.

İçeriklerinizi daha iyi bir şekilde yönetmenize yardımcı olan Media Studio'ya erişebilirsiniz.

Dilerseniz mavi tik simgesini gizleyebilirsiniz.

Daha uzun gönderiler yayınlayabilirsiniz.

Gönderiyi yayınlamadan önce geri alabilirsiniz.

Platforma yüklenen videoları indirebilirsiniz.

Videoları arka planda oynatabilirsiniz.

Peki, siz X Premium için uygulanan bu indirim hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu kampanyadan yararlanacak mısınız? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.