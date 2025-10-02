Anime Oyunları Aşırı Ucuzladı! %90'a Varan İndirimi Kaçırmayın

Anime oyunlarını seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Xbox mağazasında başlayna kampanya kapsamında One Piece Burning Blood Gold Edition, One-Punch Man: A Hero Nobody Knows Deluxe Edition, Dragon Ball FighterZ ve Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist dahil pek çok oyunun fiyatı düştü.

Xbox'ta Anime Oyunları İndirime Girdi

Xbox mağazasındaki kampanya 6 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. Bu kampanya ile birlikte One Piece Burning Blood'ın Gold sürümü yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi anime oyunları arasında yer alan yapım 315 TL yerine 31,50 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

Spike Chunsoft tarafından geliştirilen One-Punch Man: A Hero Nobody Knows'ın Deluxe sürümü yüzde 90 oranında indirime girdi. Yayıncılığını Bandai Namco Entertainment'in üstlendiği oyunun fiyatı 374 TL'den 37,40 TL'ye düştü. 2020 yılında piyasaya sürülen oyunun Steam'deki incelemeleri "Karışık" durumda.

Yayıncılığını Deep Silver'ın üstlendiği Mighty No. 9 yüzde 90 oranında indirime girdi. 2016 yılının haziran ayında piyasaya sürülen oyun, 57,50 TL yerine 5,75 TL'ye satılıyor. Tek oyunculu ve çevrim içi modlara sahip olan oyunun Steam'deki bütün incelemeleri şu anda "Karışık" şeklinde.

Arc System Works tarafından geliştirilen Dragon Ball FighterZ yüzde 85 oranında indirime girdi. Bandai Namco Entertainment tarafından 2018 yılının ocak ayında piyasaya sürülen oyun 247,50 TL yerine 37,12 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Oyunun Steam'deki inceleme notları "Çok Olumlu" durumda.

İndirime Giren Anime Oyunları