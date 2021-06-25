Bandai Namco'nun aksiyon rpg oyunu SCARLET NEXUS, Steam'de!

Erkan Calp - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

SCARLET NEXUS, üçüncü şahıs kamera açısından oynanış sunan aksiyon rol yapma oyunu. Her biri psikokinezi konusunda yetenekli ve savaşmak için nedenleri olan seçkin psionikler Yuito ve Kasane’nin yerine geçiyorsunuz. Teknoloji ve psişik yetenekler arasında kalmış Brain Punk geleceğinin tüm gizemlerini çözmek için her ikisinin de hikayesini tamamlamalısınız. Bandai Namco Studios tarafından geliştirilen aksiyon rpg Scarlet Nexus Steam’de!

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Çok uzak bir gelecekte, insan beyninde insanlara ek duyusal güçler veren ve bildiğimiz dünyayı değiştirecek bir psionik hormon keşfedildi. İnsanlık bu yeni çağa girerken diğerleri olarak bilinen mutantlar, insan beynine aç bir şekilde gökten inmeye başladı. Bilindik saldırı yöntemlerine son derece dayanıklı, ezici tehdide karşı savaşmak ve insanlığı korumak için aşırı önlemler alınması gerekiyordu. Psiyonik olarak bilinen güçlü altıncı his yetenekleri olanlar, yukarıdan gelen saldırılara karşı savaşmak için tek şanstı. Bu zamanda psioniklerin yetenekleri keşfedildi ve insanlığın son savunma hattı olan Diğer Bastırma Gücüne alındılar.

İkili hikaye içeren maceranıza prestijli bir siyasi aileden gelen enerjik bir asker olan Yuito Sumeragi veya gücü, becerisi Diğer Bastırma Gücü arasında büyük bir ün kazanmış gizemli izci Kasane Randall ile başlayın. Farklı deneyimleri iç içe geçiren hikayesiyle Scarlet Nexus’ta teknoloji ve psişik yetenekler arasında kalmış Brain Punk geleceğinin gizemlerini çözeceksiniz.