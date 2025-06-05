Efsane Oyunlarda %90'a Varan İndirim! Ucuz Oyun Fırsatını Kaçırmayın

Başarı Avı İndirimi kampanyası ile birlikte Assassin’s Creed Mirage, Back 4 Blood, Code Vein ve daha pek çok oyunun fiyatı düştü. İşte detaylar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Xbox mağazasında Başarı Avı İndirimi isimli bir kampanya başladı. Kampanya ile beraber Assassin’s Creed Mirage, Back 4 Blood, Code Vein ve Assassin’s Creed Valhalla dahil çok sayıda oyunun fiyatı düştü. Kampanya 9 Haziran'da sona erecek.

Turtle Rock Studios tarafından geliştirilen Back 4 Blood: Ultimate Edition yüzde 90 oranında indirime girdi. Zombi oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Back 4 Blood'ın Ultimate isimli sürümü 999 TL'den 99,90 TL'ye düştü.

En iyi JRPG oyunları arasında yer alan Code Vein de yüzde 90 oranında indirime girdi. Bandai Namco Studios tarafından geliştirilen oyun kampanya kapsamında 299 TL yerine 29,90 TL'ye satılmaya başlandı.

Gotham Knights Deluxe Edition yüzde 90 oranında indirime girdi. Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Gotham Knight'ın Deluxe isimli sürümü 1.199 TL'den 119,90 TL'ye düştü.

İndirime Giren Xbox Oyunları

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı
Back 4 Blood: Ultimate Edition 999 TL 99,90 TL %90
Sniper Ghost Warrior Contracts 2 550 TL 55 TL %90
Sniper Ghost Warrior Contracts 550 TL 55 TL %90
Code Vein 299 TL 29,90 TL %90
Gotham Knights Deluxe Edition 1.199 TL 119,90 TL %90
Hotline Miami 2: Wrong Number 150 TL 15 TL %90
Injustice 2 - Efsanevi Sürüm 212,50 TL 21,25 TL %90
Monster Energy Supercross 2 - Special Edition 1.399 TL 139,90 TL %90
MXGP2 529 TL 52,90 TL %90
NHRA Championship Drag Racing: Speed for All - Ultimate Edition 825 TL 82,50 TL %90
ONE PIECE BURNING BLOOD 247,50 TL 24,75 TL %90
One Piece World Seeker 360 TL 36 TL %90
ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS 299 TL 29,90 TL %90
Tekken 7 212,50 TL 42,50 TL %75
Mortal Kombat 11: Ultimate Edition 399 TL

59,85 TL

 %85
ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN 300 TL 45 TL %85
Assassin's Creed Odyssey - GOLD EDITION 800 TL 160 TL %80
ASSASSIN'S CREED VALHALLA - DELUXE SÜRÜM 675 TL 101,25 TL %85
Assassin's Creed Origins - DELUXE EDITION 675 TL 101,25 TL %85
Far Cry 6 Gold Edition 800 TL 200 TL %75

Tomb Raider Serisinin Efsane Oyunu 6 TL'ye Düştü! Fırsatı Kaçırmayın
OYUN

Tomb Raider Serisinin Efsane Oyunu 6 TL'ye Düştü! Fırsatı Kaçırmayın

Tomb Raider serisinin çok sevilen oyunu yüzde 85 oranında indirime girdi. Kampanya kapsamında serinin efsane oyunu yalnızca 6 TL'ye düştü. İşte kampanyanın deta

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