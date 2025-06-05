Efsane Oyunlarda %90'a Varan İndirim! Ucuz Oyun Fırsatını Kaçırmayın
Başarı Avı İndirimi kampanyası ile birlikte Assassin’s Creed Mirage, Back 4 Blood, Code Vein ve daha pek çok oyunun fiyatı düştü. İşte detaylar!
Xbox mağazasında Başarı Avı İndirimi isimli bir kampanya başladı. Kampanya ile beraber Assassin’s Creed Mirage, Back 4 Blood, Code Vein ve Assassin’s Creed Valhalla dahil çok sayıda oyunun fiyatı düştü. Kampanya 9 Haziran'da sona erecek.
Turtle Rock Studios tarafından geliştirilen Back 4 Blood: Ultimate Edition yüzde 90 oranında indirime girdi. Zombi oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Back 4 Blood'ın Ultimate isimli sürümü 999 TL'den 99,90 TL'ye düştü.
En iyi JRPG oyunları arasında yer alan Code Vein de yüzde 90 oranında indirime girdi. Bandai Namco Studios tarafından geliştirilen oyun kampanya kapsamında 299 TL yerine 29,90 TL'ye satılmaya başlandı.
Gotham Knights Deluxe Edition yüzde 90 oranında indirime girdi. Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Gotham Knight'ın Deluxe isimli sürümü 1.199 TL'den 119,90 TL'ye düştü.
İndirime Giren Xbox Oyunları
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Back 4 Blood: Ultimate Edition
|999 TL
|99,90 TL
|%90
|Sniper Ghost Warrior Contracts 2
|550 TL
|55 TL
|%90
|Sniper Ghost Warrior Contracts
|550 TL
|55 TL
|%90
|Code Vein
|299 TL
|29,90 TL
|%90
|Gotham Knights Deluxe Edition
|1.199 TL
|119,90 TL
|%90
|Hotline Miami 2: Wrong Number
|150 TL
|15 TL
|%90
|Injustice 2 - Efsanevi Sürüm
|212,50 TL
|21,25 TL
|%90
|Monster Energy Supercross 2 - Special Edition
|1.399 TL
|139,90 TL
|%90
|MXGP2
|529 TL
|52,90 TL
|%90
|NHRA Championship Drag Racing: Speed for All - Ultimate Edition
|825 TL
|82,50 TL
|%90
|ONE PIECE BURNING BLOOD
|247,50 TL
|24,75 TL
|%90
|One Piece World Seeker
|360 TL
|36 TL
|%90
|ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS
|299 TL
|29,90 TL
|%90
|Tekken 7
|212,50 TL
|42,50 TL
|%75
|Mortal Kombat 11: Ultimate Edition
|399 TL
|
59,85 TL
|%85
|ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN
|300 TL
|45 TL
|%85
|Assassin's Creed Odyssey - GOLD EDITION
|800 TL
|160 TL
|%80
|ASSASSIN'S CREED VALHALLA - DELUXE SÜRÜM
|675 TL
|101,25 TL
|%85
|Assassin's Creed Origins - DELUXE EDITION
|675 TL
|101,25 TL
|%85
|Far Cry 6 Gold Edition
|800 TL
|200 TL
|%75