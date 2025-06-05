Efsane Oyunlarda %90'a Varan İndirim! Ucuz Oyun Fırsatını Kaçırmayın

Xbox mağazasında Başarı Avı İndirimi isimli bir kampanya başladı. Kampanya ile beraber Assassin’s Creed Mirage, Back 4 Blood, Code Vein ve Assassin’s Creed Valhalla dahil çok sayıda oyunun fiyatı düştü. Kampanya 9 Haziran'da sona erecek.

Turtle Rock Studios tarafından geliştirilen Back 4 Blood: Ultimate Edition yüzde 90 oranında indirime girdi. Zombi oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Back 4 Blood'ın Ultimate isimli sürümü 999 TL'den 99,90 TL'ye düştü.

En iyi JRPG oyunları arasında yer alan Code Vein de yüzde 90 oranında indirime girdi. Bandai Namco Studios tarafından geliştirilen oyun kampanya kapsamında 299 TL yerine 29,90 TL'ye satılmaya başlandı.

Gotham Knights Deluxe Edition yüzde 90 oranında indirime girdi. Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Gotham Knight'ın Deluxe isimli sürümü 1.199 TL'den 119,90 TL'ye düştü.

İndirime Giren Xbox Oyunları