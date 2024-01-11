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Warhammer 40,000: Rogue Trader

Warhammer 40,000: Rogue Trader

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  • Lisans
  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 39.06 GB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Owlcat Games
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Klasikleşmiş RPG ve sıra tabanlı bir Warhammer 40K oyununa daha ne dersiniz? O zaman Warhammer 40,000: Rogue Trader tam size göre.

Kemal Tavus
Kemal Tavus -

Owlcat Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Warhammer 40,000: Rogue Trader 2023 yılında piyasada yerini aldı. İzometrik bakış açısına sahip bir uzay oyunu olan Warhammer 40,000: Rogue Trader taktikselliğin ön planda olduğu sıra tabanlı bir savaş oyunudur. Keşfetme hissiyatının yüksek olduğu bu oyunda sizleri zengin bir hikaye de bekliyor.

Warhammer 40,000: Rogue Trader’da kendi seçimleriniz oyunu büyük oranda etkiliyor. Kendi hikayenizi kendiniz seçtiğiniz bu oyunda seçimler çok önemli. Bununla beraber oyunun dövüş sistemi sıra tabanlı olduğu için her hareketinizi incelikle hesaplamanız gerekmekte.

Kendi partinizi kurup savaştığınız bu oyun size uzun bir oynanış süresi vadediyor. Warhammer 40K oyunlarını seviyorsanız Warhammer 40,000: Rogue Trader tam size göre.

Warhammer 40,000: Rogue Trader İndir

Hemen Warhammer 40,000: Rogue Trader indirin ve bu görkemli oyunu denemeye başlayın.

Warhammer 40,000: Rogue Trader Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Win 10
  • İşlemci: Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: AMD Radeon RX Vega 6 / Intel HD Graphics 630
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 40 GB kullanılabilir alan
ARTILAR

Warhammer 40K evreni

İlgi çekici zengin hikaye

Aldığınız kararlar ile oyun değişiyor

EKSİLER

Öğrenmesi biraz zor