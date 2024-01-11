Klasikleşmiş RPG ve sıra tabanlı bir Warhammer 40K oyununa daha ne dersiniz? O zaman Warhammer 40,000: Rogue Trader tam size göre.

Kemal Tavus - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Owlcat Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Warhammer 40,000: Rogue Trader 2023 yılında piyasada yerini aldı. İzometrik bakış açısına sahip bir uzay oyunu olan Warhammer 40,000: Rogue Trader taktikselliğin ön planda olduğu sıra tabanlı bir savaş oyunudur. Keşfetme hissiyatının yüksek olduğu bu oyunda sizleri zengin bir hikaye de bekliyor.

Warhammer 40,000: Rogue Trader’da kendi seçimleriniz oyunu büyük oranda etkiliyor. Kendi hikayenizi kendiniz seçtiğiniz bu oyunda seçimler çok önemli. Bununla beraber oyunun dövüş sistemi sıra tabanlı olduğu için her hareketinizi incelikle hesaplamanız gerekmekte.

Kendi partinizi kurup savaştığınız bu oyun size uzun bir oynanış süresi vadediyor. Warhammer 40K oyunlarını seviyorsanız Warhammer 40,000: Rogue Trader tam size göre.

Warhammer 40,000: Rogue Trader İndir

Hemen Warhammer 40,000: Rogue Trader indirin ve bu görkemli oyunu denemeye başlayın.

Warhammer 40,000: Rogue Trader Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Win 10

: Win 10 İşlemci : Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz

: Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : AMD Radeon RX Vega 6 / Intel HD Graphics 630

: AMD Radeon RX Vega 6 / Intel HD Graphics 630 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 40 GB kullanılabilir alan