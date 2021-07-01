Warhammer 40,000: Battlesector, sıra tabanlı strateji oyunudur.

Erkan Calp - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Warhammer 40,000: Battlesector, 41. Millenium’un acımasız evreninde geçen hızlı tempolu, sıra tabanlı strateji oyunudur. Birliğinizi seçin, ordunuzu geliştirin, güçlü kahramanlara meydan okuyun ve üstün strateji, harika yetenekler ve yıkıcı silahları kullanarak zafer için savaşın.

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Uzay geleceğin korkunç karanlığında sadece savaş var. Sizi 41. Millenium’un savaş alanlarına götüren, sıra tabanlı strateji ve hızlı tempolu mücadelenin savaş ölçekli oyunu Warhammer 40,000: Battlesector’da kemiklerinizi titreten her patlamayı ve ruhunuzu parçalayan hücumu deneyimleyin.