Warhammer 40,000: Battlesector
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- Üretici Black Lab Games
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Warhammer 40,000: Battlesector, sıra tabanlı strateji oyunudur.
Warhammer 40,000: Battlesector, 41. Millenium’un acımasız evreninde geçen hızlı tempolu, sıra tabanlı strateji oyunudur. Birliğinizi seçin, ordunuzu geliştirin, güçlü kahramanlara meydan okuyun ve üstün strateji, harika yetenekler ve yıkıcı silahları kullanarak zafer için savaşın.
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Uzay geleceğin korkunç karanlığında sadece savaş var. Sizi 41. Millenium’un savaş alanlarına götüren, sıra tabanlı strateji ve hızlı tempolu mücadelenin savaş ölçekli oyunu Warhammer 40,000: Battlesector’da kemiklerinizi titreten her patlamayı ve ruhunuzu parçalayan hücumu deneyimleyin.
- Kızıl Şafak Çağı - Baal Yıkımı’nın sonrasını araştıran destansı bir 20 görev içeren tek oyunculu senaryoyu deneyimleyin. Çavuş Carleon ve ittifaklarının Baal Secundus’taki Tyranid istilasını temizlemesini ve soylu Blood Angels onurunu korumasına yardım edin.
- Çarpışma Modu - Seçtiğiniz haritalarda Baal’ın yüzeyinde savaşın ve Çarpışma modunda Blood Angels veya Tyranids’i seçin. Birimlerinizi, kahramanlarınızı ve teçhizatlarını seçerek ordunuzu tamamen özelleştirin.
- Ordularınızı Oluşturun - Düşmanlarınızı yok etmek için Sanguinary Priest, Librarian Dretnought ve Hive Tyrant gibi ikonik birimlere komuta edin. Rakibinizin kanlı ölümünü düzenlemek için 60’tan fazla yetenek ve 50 silahı kullanın.
- İnşa Momentumu - Her grup Akıncı birimle sonuçlanabilen benzersiz bir Momentum sistemine sahip. Akın eden birimler insanüstü eylem zincirlerini bir araya getirebiliyor veya bu fırsatı yeteneklerini daha da geliştirmek için kullanabiliyor.
- Hava Desteği - Gruplara özgü hava desteğini çağırmak için Komut Noktalarını kullanın. Blood Angels Stormraven, bir füze yaylım ateşiyle zenoları yok edebilir veya düşman hatlarının gerisinde kıdemli Saldırı Deniz Piyadeleri birimine derin bir saldırı düzenleyebilir. Bu arada Tyranid Harpy, tiz bir ses çıkararak düşman savunmasını harap edebilir veya ölümcül mayınlarla savaş alanını dağıtabilir.
- Savaş Alanında Arkadaşlarınızla Yüz Yüze Gelin - Canlı ve eşzamansız çok oyunculu ve modlarla arkadaşlarınızı savaşa götürmemek için hiçbir mazeretiniz yok.