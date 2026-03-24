En Çok Satılan PC Oyunları Belli Oldu! 4 Günlük Oyun İlk Sırada
Steam'de 17-24 Mart tarihlerinde en çok satılan oyunlar netlik kazandı. 20 Mart'ta piyasaya sürülen bir oyun, tüm dünyada en çok satın alınan yapım oldu.
⚡ Önemli Bilgiler
- Crimson Desert, 17-24 Mart 2026 tarihleri arasında en çok satın alınan oyun oldu.
- Valve tarafından paylaşılan listenin ikinci sırasında Slay the Spire 2 yer aldı. EA Sports FC 26 ise Türkiye'de en çok tercih edilen ikinci oyun olarak öne çıktı.
- 2019 yılında piyasaya sürülen Call of Duty: Modern Warfare, Türk Steam kullanıcılarının en çok satın aldığı üçüncü oyun olmasıyla dikkat çekti.
Valve, her hafta oyuncuların en çok hangi oyunlara para harcadığını gösteren liste paylaşıyor. Steam'de en çok satılan oyunların açıklığa kavuşmasını sağlayan bu haftaki listenin zirvesinde ise yeni piyasaya sürülen oyun yer aldı. Hem Türkiye hem küresel çapta en çok alınan bu oyun, "çok olumlu" derecelendirmeye sahip olması ile ne kadar büyük bir kitle tarafından benimsendiğini ortaya koydu.
Steam'de En Çok Satılan Oyunlar (17-24 Mart 2026)
Steam'in 17-24 Mart 2026 tarihlerini kapsayan yeni çok satılan oyunlar listesinin ilk sırasında Crimson Desert yer aldı. Geçen hafta ve ondan önceki hafta birinci sırada yer alan Slay the Spire 2 ise bir sıra geriledi. Türkiye'de en çok sevilen oyun EA Sports FC 26 ise ilk 3'te konumlandı.
Dünya Genelinde Steam'de En Çok Satılan Oyunlar
- Crimson Desert
- Slay the Spire 2
- Death Stranding 2: On The Beach
- Call of Duty: Modern Warfare
- Helldivers 2
- Resident Evil 3
- Cyberpunk 2077
- Dead by Daylight
- Resident Evil Requiem
- Ready or Not
Crimson Desert, geçen hafta Steam'de en çok satılan oyun oldu. 20 Mart 2026 tarihinde piyasaya sürülen oyun, Pywel kıtasında geçiyor. Açık dünya oyunları arasına katılan bu oyunda bir dönem dağılan klanınızı yeniden bir araya getirmek için uzun bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Bu süreçte karşınıza çok çeşitli düşmanlar çıkıyor. Bunları alt etmek için oldukça büyük bir mücadele vermeniz gerekiyor.
Listenin ikinci sırasında Slay the Spire 2 konumlandı. Bu liste, geçtiğimiz iki hafta en çok satılanlar listesinin zirvesinde konumlanmıştı. Türkçe dil desteği ile birlikte gelen oyunda kartlarınızı kullanarak düşmanları yenmeye çalışıyorsunuz. Doğru hamlelerde bulunursanız düşmanları alt edebiliyorsunuz ancak yanlış tercihler yaparsanız sonuçları da oldukça ağır oluyor.
Steam Türkiye'de En Çok Satılan Oyunlar
- Crimson Desert
- EA Sports FC 26
- Call of Duty Modern Warfare
- Arc Raiders
- Resident Evil 3
- Red Dead Redemption 2
- Grand Theft Auto V Enhanced
- Euro Truck Simulator 2
- Elden Ring
- Mount & Blade II: Bannerlord
Geçen hafta Türkiye'de en çok satılan oyun, dünya çapında yoğun ilgi gören Crimson Desert oldu. Bu oyunu ise Türk oyuncuların vazgeçilmez oyun serisinin son oyunu EA Sports FC 26 oldu. Bu gerçekçi futbol simülasyonu, çevrim içi mod sayesinde diğer oyuncularla maç yapmanıza olanak tanıyor. Ayrıca eğlenmeniz için daha birçok mod mevcut.
Listenin üçüncü sırasında Call of Duty Modern Warfare yer aldı. 2019 yılında piyasaya sürülen bu oyun, piyasaya sürülmesinin üzerinden oldukça uzun bir zaman geçmesine rağmen yeniden ilk 3 sırada yer almayı başardı. Gerçekçi savaş oyunu özellikle hikâye modu ile ön plana çıkıyor ancak oyuncu sayısındaki büyük artış sayesinde çevrim içi modu da oldukça hareketlilik kazanmış durumda.
Editörün Yorumu
Crimson Desert, bu yılın en çok beklenen oyunları arasında yer alıyordu. O yüzden ilk sırada yer alması benim için pek de şaşırtıcı olmadı. Listede Resident Evil 3, Call of Duty: Modern Warfare gibi oyunların yükselişe geçmesinin sebebini ise dijital oyun mağazasında başlayan ilkbahar indiriminden kaynaklandığını düşünüyorum. Ciddi tasarruf etmemize imkân tanıyan bu indirim, 26 Mart'ta sona ermeden önce oyuncular tarafından iyi değerlendiriliyor gibi görünüyor.