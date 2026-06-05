5G Destekli Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 8000 mAh Bataryası Var

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. TECNO Pova 8'in tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak telefon, çok yakında tanıtılacak. Cihazda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf bir işlemci bulunacak.

TECNO Pova 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

TECNO'nun ucuz Android telefonu Pova 8, 11 Haziran 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Pova 7, geçtiğimiz yılın temmuz ayında tanıtılmıştı.

TECNO Pova 8'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Tanıtım tarihi duyurusu ile birlikte Pova 8'in tasarımı ve renk seçenekleri de belli oldu. Telefonun arka yüzeyinde üçgen şeklinde bir modül bulunacak. Bu modülün üzerinde kamera ve LED flaş yer alacak. Bir renk seçeneği, yeşilin tonlarına sahip olacak. Diğer renk seçeneğinde ise gümüş ve beyaz tonları yer alacak.

TECNO Pova 8 Türkiye'de Satılacak mı?

TECNO Pova 8'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Spark 40 Pro 4G, Spark Slim ve Camon 40 dahil olmak üzere TECNO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pova 8'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

TECNO Pova 8'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

TECNO Pova 7 için 199 dolar (9 bin 170 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor. Pova 8'in önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 220 dolar (10.138 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 20 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

TECNO Pova 8'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Dimensity 7100

Dimensity 7100 RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj : 45W

: 45W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HiOS 16

TECNO Pova 8'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

TECNO'nun yeni telefonunda Dimensity 7100 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. 6 nm bir işlemci, 12 nm işlemciye kıyasla hem daha verimli hem de daha yüksek hızda çalışıyor. Bu arada işlemcide 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut.

Dimensity 7100 daha önce Infinix Note Edge ve TECNO Pova Curve 2'de de tercih edilmişti. Orta segmentte konumlanan bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 90 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani telefon donanımı pek zorlamayan mobil oyunları sorunsuz çalıştıracaktır. Bu arada serinin önceki modeli Pova 7'de Dimensity 7300 Ultimate mevcut. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor.

TECNO Pova 8'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun ekranı 6,7 inç civarı büyüklüğünde olacak. Telefon ayrıca 144Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 144Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterlidir. Bu arada Pova 7'de 6,78 inç ekran boyutu, 1080 x 2460 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 144Hz yenileme hızı ve 900 nit parlaklık tercih edilmişti.

Serinin bir önceki modeli Pova 7'nin ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 900 nit civarında bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

Editörün Yorumu

TECNO Pova 8'in tasarımını çok beğendim. Telefon yalnızca tasarımıyla değil özellikleriyle de dikkatimi çekti. Cihazın yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Bu arada yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bu da telefon kullanımını doğrudan olumlu yönde etkiliyor.