Büyük İddia: Xbox, Rakiplerinden Biri Olan Steam'i Konsollarına mı Getiriyor?

Windows Central'da editör olan ve aynı zamanda Microsoft'tan güvenilir bağlantıları olan Jez Corden, şirkete dair önemli bilgileri önceden öğrenerek paylaşmasıyla da biliniyor. Özellikle Xbox ekibinin çalışmalarına dair önemli bilgileri önceden paylaşıyor.

Durum böyle olunca Xbox tarafındaki en güncel gelişmeyi de bizlere önden aktarıyor. Şu an şirketin Xbox konsolunun Steam'i destekleyeceğini ve bunun yüzde yüz kesin bir bilgi olduğunu belirtiyor.

100% steam is on the next xbox — Jez (@JezCorden) May 22, 2024

Steam, Xbox Konsoluna Geliyor

Jez Corden'ın paylaştığı bu bilgi oyuncuları sevindirmeye başladı. Özellikle Xbox konsolu olan oyuncuların Steam desteğine kavuşacak olması onlara birçok avantaj sunmakla birlikte pek çok popüler oyuna erişebilmelerine de vesile olacak.

The Last of US: Part 1 başta olmak üzere yakın dönemde piyasaya sürülen ve büyük beğeni toplayan Helldivers II gibi sevilen ve Steam'de olan birçok bağımsız oyuna sahip olabilmelerini kolaylaştıracak.

Şirketten herhangi bir bilgi gelmeden bu bilginin yine de bir iddia ve söylenti olarak kenarda duracağı belli olan bir durum. Ancak Corden'in bugüne kadar güvenilir bağlantıları sayesinde aktardığı tüm iddialar kısa süre sonra doğrulandı ve gerçekleşti.