Xbox Hacklendi mi? Kullanıcılar Bildirim Yağmuruna Tutuldu!

Geçtiğimiz gün bazı Xbox kullanıcıları, mobil uygulama üzerinden birden bire art arda bildirimler aldı. Kullanıcıların sosyal medyaya akın etmesiyle birlikte olay kısa sürede gündem oldu. Son olarak Microsoft’tan konuya ilişkin resmi açıklama geldi. Şirket, bir hata meydana geldiği ifade etti. İşte ayrıntılar...

Xbox Uygulamasından Binlerce Kullanıcıya Bildirim Gönderildi

Çok sayıda kullanıcıya birden fazla kez gönderildiği söylenen bildirimde "Bu, Braze üzerinden gönderilen bir test mesajıdır. Aldıktan sonra lütfen ekran görüntüsü alın. Mesaja tıklandığında en son eklenen galeriye yönlendirilmelidir." yazıyordu. Ayrıca bildirimde Ubisoft tarafından geliştirilen Avatar: Frontiers of Pandora oyununa ait bir resim de yer alıyordu.

We are aware that some users have received errant messaging through the Xbox Mobile App. Apologies for this inconvenience. Currently, our engineering teams are working to identify the underlying cause of these notifications. — Xbox Support (@XboxSupport) February 25, 2026

Xbox Support hesabı üzerinden açıklama yapan Microsoft, gündem olan sorunun farkında olduklarını belirleterek hata nedeniyle kullanıcılardan özür diledi. Ayrıca şirket, yazılım ekibinin ise bu hatanın arkasındaki sebebi araştırdığını ifade etti.

Olay sosyal medyaya taşındıktan sonra bazı kişiler, Xbox sistemlerinin hacklenmiş olabileceğine dair iddialar ortaya atmıştı. Ancak neyse ki yaşanan durumun bir siber saldırıdan ziyade teknik bir hata olduğu netleşti.

Bildirimde Bahsedilen Braze Nedir?

Bildirimde “Braze üzerinden gönderilen bir test mesajıdır.” ifadesi dikkat çekti. Braze’in ise yapay zekâ destekli bir müşteri etkileşim platformu olduğu biliniyor. Bu platform, uygulamalar üzerinden kullanıcılara kişiselleştirilmiş bildirimler göndermek için kullanılıyor. Görünüşe göre Microsoft da bu sistemi Xbox uygulamasına entegre etmek için testler yapıyordu ancak bu sırada teknik bir hata yapıldı.

Yazılım projelerinde çoğu zaman birden fazla çalışma ortamı yer alır. Bunlar arasında genellikle development (geliştirme) ve production (canlı) ortamları da bulunur. Geliştirme ortamı geliştiricilerin yeni özellikleri denediği ve test ettiği alanken; canlı ortam ise doğrudan gerçek kullanıcıların erişebildiği ortamdır. Buna göre testlerin normalde geliştirme ortamında gerçekleştirilmesi gerekir.

Xbox uygulamasında yaşanan sorunun da büyük ihtimalle bu ortamlar arasında bir karışıklık yaşanmasından kaynaklandığı düşünülüyor. Zira kullanıcılara ulaşan bildirimin içeriğinde zaten bunun bir test mesajı olduğu belirtiliyor. Görünen o ki yanlışlıkla canlı ortamdaki kullanıcılara gönderildi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.