911 TL Değerindeki 2 Oyun Bedava Dağıtılıyor! Fırsatı Kaçırmayın

Her ay çeşitli oyunlar sunan Amazon, oyuncuların abonelik dışında ekstra bir ücret ödemesine gerek bırakmadan keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyor. Şirket bu kez iki oyunu ücretsiz dağıtmaya başladı.

Amazon Ücretsiz Oyunlar Sunuyor

Amazon tarafından Prime abonelerine bedava sunulan oyunlar arasında Dark Envoy ve FATE: Undiscovered Realms yer alıyor. Amazon Prime aboneliği aracılığıyla Prime Gaming web sitesinden bu oyunlara ulaşabilirsiniz.

Event Horizon tarafından geliştirilen Dark Envoy, RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyunda hazine avcısı olarak tehlikeli bir yolculuğa çıkıyoruz.

Dört adet sınıfa sahip olan oyunda yetenek sistemi de bulunuyor. Oyunda ayrıca karakterimizi daha güçlü hâle getirecek çeşitli eşyalar da yer alıyor. 2023 yılının ekim ayında satışa sunulan yapımda tek oyunculu mod mevcut.

WildTangent tarafından geliştirilen FATE: Undiscovered Realms 2008 yılının ağustos ayında çıktı. Aksiyon RPG ve roguelike türlerindeki oyunda zindanda karşımıza çıkan düşmanları yok edip görevleri tamamlamaya çalışıyoruz.

Dark Envoy Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel i5 6500 / AMD Ryzen 5 1600

Intel i5 6500 / AMD Ryzen 5 1600 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 580 8 GB

NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 580 8 GB Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

FATE: Undiscovered Realms Minimum Sistem Gereksinimleri