Xiaomi 10. Yılına Özel Etkinlik Düzenliyor! İşte Tanıtılacak Cihazlar

Çinli üretici Xiaomi 10. yıl etkinliği için önümüzdeki hafta 11 Ağustos'ta sanal bir etkinlik düzenleyecek. Xiaomi 10. yıl etkinliği kapsamında şirket CEO'su Lei Jun açıklamalarda bulunacakken aynı zamanda birkaç yeni Xiaomi cihazı tanıtılabilir.

Weibo üzerinden paylaşılan fotoğrafla Xiaomi 10. yıl etkinliği haberini duyuran Çinli CEO Lei Jun, Xiaomi'nin on yıl süren çalışmasını kutlamak ve gelecek teknolojileri anlatmak istiyor.

Xiaomi etkinliğine yönelik tanıtıma göre CEO Jun açılış konuşmasında şirketin geçmişi, bugünü ve geleceğini tartışacak ve bunun haricinde sanal etkinlik dahilinde bazı yeni Xiaomi cihazları da ortaya çıkaracağı söyleniyor.

Xiaomi 10. yıl etkinliğinde tanıtılacak cihazlar

11 Ağustos'taki Xiaomi 10. yıl etkinliği dahilinde Mi 10 serisinden yeni bir telefon da olmak üzere birkaç yeni telefon ve diğer yeni teknolojiler tanıtılacak. İşte tanıtılması beklenen yeni Xiaomi ürünleri:

MediaTek Dimensity 1000 yongasına ve 144Hz ekrana sahip olması beklenen Redmi K30 Ultra 11 Ağustos'taki etkinlikte duyurulabilir. Ayrıca sırasıyla 64MP ve 108MP ana kameralar sunduğunu söyleyen Gauguin ve Gauguin Pro adlı iki telefon da daha önceden duymuştuk.

Bu cihazların haricinde Xiaomi; 120W hızlı şarj ve 5G teknolojileriyle de Oppo, Vivo ve Realme gibi rakiplerinin gerisinde kalmak istemiyor. 11 Ağustos'taki etkinlik kapsamında Xiaomi'nin 120W hızlı şarj teknolojisi gün yüzüne çıkabilir. Peki ya siz yeni Xiaomi cihazlarından ne bekliyorsunuz? Görüşlerinizi bizlmle paylaşın!