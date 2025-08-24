Xiaomi 15T Pro Kanlı Canlı Görüntülendi: Tasarımda Büyük Değişiklik!

Xiaomi'nin merakla beklenen yeni T serisi akıllı telefonları Xiaomi 15T ve 15T Pro, yaşanan sızıntılarla gündemde kalmaya devam ediyor. Son olarak serinin üst düzey modeli Xiaomi 15T Pro, ilk kez canlı olarak görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar cihazın tasarım detaylarını ortaya çıkardı.

Görüntülere göre yeni 15T Pro, selefine kıyasla yeni bir renk seçeneği ve yenilenen bir kamera modülü ile gelecek. Cihaz, bu şık tasarımını güçlü özellikleriyle de taçlandıracak. İşte detaylar!

Xiaomi 15T Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Sızdırılan görüntüler, Xiaomi 15T Pro'nun bakır renginde yeni bir kaplama ile birlikte geleceğini gösteriyor. Tasarımsal açıdan öne çıkan bir detay ise kamera tarafında. Yeni telefon, Xiaomi 14T serisinde kullanılan kamera adasına göre köşeleri daha çok yuvarlatılmış ve içi doldurulmuş bir kamera modülüne sahip.

Üç farklı sensör ve bir LED flaş'tan oluşan bu kamera modülü, ana kamera olarak 50 MP OmniVision OVX9100 sensörünü kullanıyor. Ultra geniş açılı çekimler için 13 MP lens ve telefoto çekimler için 50 MP Samsung JN5 sensörü ise bu ana kameraya eşlik ediyor.

Gücünü MediaTek'in en güçlü işlemcisi olarak görülen Dimensity 9400+'tan alan 15T Pro, 12 GB RAM'e ve 1 TB'a kadar depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. Cihazın 5.500 mAh kapasiteli bir bataryadan besleneceği ve 90W hızlı şarj desteği ile birlikte geleceği de iddia ediliyor.

Xiaomi 15T Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi henüz yeni 15T serisinin fiyatları hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Xiaomi 15T Pro'nun 799 euro'luk bir başlangıç fiyatına sahip olacağı, temel model 15T'nin ise 649 euro'dan alıcı bulacağı tahmin ediliyor. En iyi Xiaomi telefonlar arasında katılması beklenen her iki modelin de yakında resmi olarak duyurulması ve tüm detayların paylaşılması bekleniyor. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz Xiaomi 15T Pro'nun sızdırılan canlı görüntüleri ve teknik özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.