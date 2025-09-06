Performans Canavarı Xiaomi 15T Serisinin Yeni Görüntüleri Sızdırıldı

Xiaomi'nin merakla beklenen 15T serisinin görüntüleri sızdırıldı. Bu sızıntı uzun süredir merakla beklenen yeni akıllı telefonların nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne serdi. 15T ve 15T Pro modellerinden oluşan seri, güçlü donanımının yanı sıra şık bir tasarımla da öne çıkacak gibi görünüyor.

Xiaomi 15T Serisinin Tasarımı Nasıl Görünüyor?

Xiaomi 15T serisi, tasarım açısından 14T ile 14T Pro modellerine büyük ölçüde bağlı kalmaya devam ediyor. Görüntülere baktığımızda yalnızca kamera modülünde küçük bir farklılık olduğunu görüyoruz. Yeni telefonlarda kamera modülünün köşeleri biraz daha oval hâle getirildi.

Bu görseller ayrıca Xiaomi 15T serisinin sunduğu renk seçeneklerini de gözler önüne seriyor. Xiaomi'nin yeni cihazları siyah, gri ve altın renk seçenekleriyle gelecek. 15T, 7,5 mm kalınlığa ve 194 gram ağırlığa; 15T Pro ise 8 mm kalınlığa ve 210 gram ağırlığa sahip olacak.

Xiaomi 15T Özellikleri Neler?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,83 inç büyüklüğündeki Xiaomi 15T, AMOLED ekranda 2772 × 1280 piksel çözünürlük, 3.200 nit'e kadar maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Bu sayede menüler arasında gezinme ve animasyonlarda daha akıcı bir hissiyat elde edilebilecek.

Xiaomi 14T'de 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8300 Ultra işlemcisi tercih edilirken bu cihaz ise gücünü Dimensity 8400 Ultra işlemcisinden alacak. Bu işlemcide 1 adet 3.25 GHz Cortex-A725, 3 adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve 4 adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere 8 çekirdek bulunuyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2x yakınlaştırmalı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Ön kamera, 120 derecelik bir görüş alanı sunacak.

12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunması bekleniyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB depolama seçeneklerini görebiliriz. Telefonda 5500 mAh batarya kapasitesi ve 67W hızlı şarj teknolojisi bulunacak. Böylece cihazı şarj ederken çok fazla zaman kaybedilmeyecek.

Xiaomi 15T Fiyatı

Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekleyecek olan Xiaomi 15T'nin fiyatının 649 euro (31 bin 318 TL) olması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını ve bu nedenden ötürü telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini de ayrıca belirtelim.

Xiaomi 15T Pro Özellikleri Neler?

Edinilen bilgilere göre ekran Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisi ile desteklenen Xiaomi 15T Pro, 15T gibi AMOLED ekranda 2772 × 1280 piksel çözünürlük, 3.200 nit'e kadar maksimum parlaklık sunacak ancak yenileme hızı 144Hz olacak. Bu da 15T'den çok daha akıcı bir hissiyata sahip olunacağı anlamına geliyor.

15T Pro, gücünü 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9400+ işlemcisinden alacak. Bu işlemcide ise 1 adet 3.73 GHz Cortex-X925, 3 adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve 4 adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda 8 adet çekirdek mevcut.

Telefonun arka kısmında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde 5x yakınlaştırmalı telefoto kamera ve 12 megapiksel ultra geniş açılı bir kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel ön kamera yer alacak.

Xiaomi 15T gibi 15T Pro'nun da 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunması bekleniyor. Depolama tarafında yine 256 GB ve 512 GB depolama seçeneklerini görebiliriz. Bu cihaz da yine 5500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak ancak 15T'den farklı olarak 67W yerine 90W hızlı şarj teknolojisi ile gelecek.

Xiaomi 15T Pro Fiyatı

En iyi Xiaomi akıllı telefonlar arasına girmesi beklenen Xiaomi 15T Pro'nun 799 euro (38 bin 557) fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. 15T gibi bu telefon için de henüz resmî bir açıklama olmadığını yineleyelim. Şu ana kadar resmî bir açıklama yapılmadığı için telefonun farklı bir fiyatla satışa sunulması da mümkün.