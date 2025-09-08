Xiaomi 15T Serisinin Tanıtım Tarihi Duyuruldu: Telefonların Türkiye Fiyatları Burada!

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Şirket, merakla beklenen Xiaomi 16 serisinin hemen öncesinde piyasaya sürülecek yeni Xiaomi 15T serisinin tanıtım tarihini duyurdu.

Türkiye de dahil olmak üzere globaldeki pek çok pazarda satışa sunulacak yeni telefonların özellikleri ve fiyatı daha öncesinde sızdırılmıştı. Gelin yeni Xiaomi 15T serisi ile ilgili tüm detaylara yakından bakalım.

Xiaomi 15T Serisi Ne Zaman Çıkacak?

Xiaomi, resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden yaptığı paylaşımlarla Xiaomi 15 modellerinin 24 Eylül Çarşamba günü Almanya'da düzenlenecek bir lansman etkinliğinde tanıtılacağını duyurdu. Şirketin söz konusu paylaşımları Türkiye'deki sosyal medya hesaplarından da yapmış olması, cihazların yakın zamanda ülkemize de geleceğini gösteriyor.

Yeni Telefonlar Neler Sunacak?

En iyi Xiaomi telefonlar arasına katılması beklenen yeni seri Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro olmak üzere iki farklı modelden oluşacak. Hemen hemen aynı tasarım dilini benimseyen cihazlardan Xiaomi 15T, plastik bir çerçeve ile gelirken, Pro model metal bir çerçeveye sahip olacak.

Her iki cihaz da 6,83 inçlik AMOLED bir ekranlarla donatılacak. Ancak temel model 120Hz yenileme hızı sunarken Xiaomi 15T Pro 144 Hz'lik yenileme hızıyla daha akıcı bir ekran deneyimi vadedecek. Performans tarafında ise "Pro" modele MediaTek Dimensity 9400+ çipi güç verirken standart modelin kalbinde Dimensity 8400 Ultra yonga seti yer alacak.

Ek olarak her iki cihaz da 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile gelirken, depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB hafıza seçenekleriyle satışa sunulacak. Aynı zamanda 5.500 mAh kapasiteli bir bataryan güç alacağı tahmin edilen Xiaomi 15T ve 15T Pro, sırasıyla 67W ve 90W şarj hızı desteğine sahip olacak.

Kamera alanında 50 MP çözünürlüğünde OIS destekli bir ana kamerayı paylaşan cihazlardan Xiaomi 15T, 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamerayı ve 2x yakınlaştırmalı bir telefoto lensi bünyesinde barındıracak. 15T Pro ise 50 MP çözünürlüğünde 5x yakınlaştırmalı telefoto kamera ve 12 MP ultra geniş açılı bir kamerayla gelecek. Telefonlardan ön yüzünde ise 32 MP'lik bir ön kamera yer alacak.

Özellikler Xiaomi 15T Xiaomi 15T Pro Ekran 6.83 inç, 2772 × 1280 120Hz, AMOLED 6.83 inç, 2772 × 1280 144Hz, AMOLED Çerçeve Plastik Metal İşlemci MediaTek Dimensity 8400 Ultra MediaTek Dimensity 9400+ RAM 12 GB / 16 GB 12 GB / 16 GB Depolama 256 GB / 512 GB 256 GB / 512 GB Arka Kamera 50 MP (ana, OIS), 12 MP (ultra geniş), 2x telefoto 50 MP (ana, OIS), 12 MP (ultra geniş), 50 MP (5x telefoto) Ön Kamera 32 MP 32 MP Batarya 5.500 mAh 5.500 mAh Şarj Hızı 67W 90W Dayanıklılık IP68 IP68

Xiaomi 15T Serisinin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi, yeni akıllı telefonlarının fiyatını henüz resmi olarak açıklamadı. Ancak daha öncesinde sızdırılan bilgiler Xiaomi 15T'nin 649 Euro, 15T Pro'nun ise 799 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağını gösteriyor. Bu rakamlardan yola çıkıp vergileri de hesaba katarsak cihazların Türkiye'de sırasıyla 60 Bin TL ve 75 Bin TL seviyelerden piyasaya sürüleceğini tahmin edebiliriz.

Peki siz yeni Xiaomi 15T serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni modeller selefleri Xiaomi 14T serisinin başarısını sürdürebilecek mi? Yorumlarda buluşalım.