Xiaomi 16 Serisi Rekor Batarya Kapasiteleriyle Geliyor: Minimum 6.300 mAh!

Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Xiaomi, yeni amiral gemisi serisi Xiaomi 16 için kolları sıvadı. İşlemciden kameraya kadar birçok alanda ciddi iyileştirmelerle gelmesi beklenen yeni modeller batarya kapasiteleriyle de sektörde yeni bir standart belirleyecek. Detaylar haberde.

Xiaomi 16 Serisinin Batarya Kapasiteleri Belli Oldu

Sızdırılan bilgilere göre yeni akıllı telefon serisi, selefleri Xiaomi 15 modellerine göre daha büyük batarya kapasitelerine sahip olacak. Dahası Xiaomi 16 Ultra modeli en iyi batarya performansına sahip telefonlardan biri olacak. Yeni modellerin batarya kapasiteleri şu şekilde:

Xiaomi 16 : 7.000 mAh

Xiaomi 16 Pro : 6.300 mAh

Xiaomi 16 Pro Max: 7.500 mAh

Bu değerler, serinin seleflerinden Xiaomi 15'in 5.240 mAh'lık ve Xiaomi 15 Pro'nun 6.100 mAh'lık bataryalarına göre oldukça önemli bir iyileştirme anlamına geliyor. Öte yandan Pro modelin baz modelden daha düşük kapasiteli bir pile sahip olacak olması da dikkat çekici. Söylentilere göre bu durum telefonun iPhone 17 Air gibi ince bir tasarıma sahip olmasından kaynaklanıyor.

Silikon Karbon Bataryalar İş Başında

Xiaomi'nin pil ömrü alanında imza atacağı bu sıçrayışın arkasında yeni silikon-karbon batarya teknolojisi yatıyor. Son dönemde Realme, OnePlus ve Oppo gibi devlerin sıkça tercih ettiği bu teknoloji, klasik lityum-iyon bataryalara kıyasla daha az alanda daha fazla enerji birikimi sunuyor. Bu sayede üreticiler, bataryaların telefonlarda kapladığı alanı büyütmeden daha yüksek kapasiteler sunulabiliyor.

Özellikle Realme, son dönemde 15 bin mAh bataryalı konsept telefonuyla bu teknolojinin cihazları ne kadar ileri seviyeye taşıyacağını göstermişti. Yakın zamanda ise OnePlus 15, Oppo Find X9 ve Xiaomi 16 serileriyle silikon-karbon bataryaların tüketicilerle buluşması bekleniyor.

Xiaomi 16 Serisi Ne Zaman Çıkacak?

En iyi Xiaomi telefonlar arasına dahil olacak yeni Xiaomi 16 serisinin 24-26 Eylül 2025 tarihleri arasında tanıtılacağı iddia ediliyor. Şirketin geçtiğimiz yıl Xiaomi 15 serisini yine eylül-ekim ayları arasında tanıtmış olması bu iddiaları doğrular nitelikte.

Peki siz Xiaomi'nin yeni amiral gemileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.