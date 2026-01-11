Xiaomi'nin Gizemli Telefonu Ortaya Çıktı: Ama Asla Çıkmayabilir!

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'nin, akıllı telefon dünyasında moda olan ince tasarım trendine uyum sağlamak için geliştirdiği gizemli bir akıllı telefon gün yüzüne çıktı. Ancak gelen haberler markadan böyle bir model bekleyenleri biraz üzebilir.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler şirketin Xiaomi 17 Air adını verdiği ultra ince telefonun özelliklerini ve tasarımını göler önüne serdi. Ancak cihazın henüz raflara çıkmadan Xiaomi tarafından iptal edildiği iddia ediliyor. İşte detaylar!

Xiaomi 17 Air Neler Sunuyor?

Güvenilir kaynaklar tarafından sosyal medyada paylaşılan videolarda Xiaomi 17 Air için hazırlanan bir maket modelle karşılaşıyoruz. İlk bakışta cihazın tasarım tarafında iPhone Air modeliyle benzer bir felsefeyi benimsediğini ancak kamera kurulumunda fark yarattığını görüyoruz. Yatay konumlandırılan kamera modülü, iPhone Air'dan farklı olarak fazladan bir lense daha sahip.

Cihazın en dikkat çekici detayı ise gövde yapısı. Sızdırılan bilgilere göre Xiaomi 17 Air, sadece 5.5mm'lik kalınlığıyla, yaklaşık 5.6 mm'lik iPhone Air'ı incelik yarışında geride bırakıyor. Üstelik ön yüzeyde bizleri devasa bir ekranla karşılayan telefon 6.59 inçlik bir panele ev sahipliği yapıyor.

Breaking

This was a prototype of the Xiaomi 17 Air that was eventually canceled. It featured a 6.59-inch display and an ultra-thin 5.5 mm body. It actually looked quite good, but unfortunately the project was dropped.



As everyone can see, the iPhone Air hasn’t been a strong… pic.twitter.com/wsGLlrpGWy — Ice Universe (@UniverseIce) January 10, 2026

Neden İptal Edildi?

Hatırlarsanız geçtiğimiz yılın ekim ayında Xiaomi'nin yeni ultra ince telefonunu test ettiği iddia ediliyordu. O dönemde cihazın diğer Xiaomi 17 modellerine benzer şekilde 200 MP gibi epey yüksek çözünürlüklü bir kamerayla geleceği ve metalik bir gövdeye sahip olacağı konuşuluyordu.

Ancak evdeki hesap çarşıya uymamış gibi görünüyor. Sektörden gelen son raporlar Xiaomi 17 Air projesinin prototip aşamasında iptal edildiğini ve hiçbir zaman satışa sunulmayacağını işaret ediyor.

Peki neden? Analistlere göre ultra ince bir telefon üretmenin getirdiği mühendislik zorlukları projenin sonunu getirdi. Gövdeyi bu kadar inceltmek, batarya kapasitesinden ödün vermeyi, soğutma sorunlarını ve kamera performansındaki düşüşleri beraberinde getiriyor.

Ayrıca pazarın bu tarz ince gövdeli cihazlara olan talebinin zayıf olması da Xiaomi'nin geri adım atmasında etkili olmuş olabilir. Sonuç olarak sızdırılan görüntülerdeki model yakında satın alabileceğimiz bir telefonun habercisi değil.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz Xiaomi 17 Air'ın satışa sunulmasını ister misiniz? Yorumlarda buluşalım.