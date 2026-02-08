Xiaomi'nin 120Hz OLED Ekranlı Telefonu Yolda! Özellikleri Sızdırıldı

Xiaomi 17 serisine yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Xiaomi 17 Civi olarak isimlendirilen akıllı telefonun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü bir işlemci yer alacak. Telefon ayrıca dev batarya, yüksek yenileme hızı ve daha birçok özelliğe de sahip olacak.

Xiaomi 17 Civi'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Batarya: 7000 mAh civarı

7000 mAh civarı İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: Var

Var Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Dayanıklılık Sertifikası: IP69

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 17 Civi'nin ekranı 6,59 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Xiaomi 14 Civi'de ise 6,55 inç ekran büyüklüğü, AMOLED ekran, 1236 x 2750 piksel çözünürlük, yaklaşık 460 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı mevcut.

Xiaomi 17 Civi gücünü Snapdragon 8​ Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Xiaomi 14 Civi'de sekiz çekirdekli Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve ultra geniş açılı kamera bulunacak. Xiaomi 14 Civi'de 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel telefoto kamera ve 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Yeni telefonun ultra geniş açılı kamerası da 12 megapiksel olabilir.

Serinin yeni modeli, 7000 mAh civarı batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon, bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Akıll ıtelefonda ayrıca IP69 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, akıllı telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

Xiaomi 17 Civi Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17 Civi'nin 2026 yılının ikinci çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Yani akıllı telefon nisan, mayıs veya haziran ayında tanıtılabilir. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Türkiye'de önceki Civi modelleri satışa sunulmamıştı. Dolayısıyla Xiaomi 17 Civi Türkiye'ye gelmeyebilir.