200 MP Kameralı Xiaomi 17 Ultra, Kamera Performansıyla Gündem Oldu!

Xiaomi'nin Aralık 2025'te piyasaya sürdüğü yeni amiral gemisi Xiaomi 17 Ultra, DxOMark tarafından detaylı teste sokuldu. Böylelikle dünyanın en iyi kameralı akıllı telefonları sıralamasına girmeyi başardı. Peki sıralamadaki konumu ne? İşte detaylar...

Xiaomi 17 Ultra, En İyi Kameralı Telefonlar Arasına Girdi

Yüksek çözünürlüklü kamera sistemi, kaliteli ekranı ve güçlü işlemcisi ile dikkatleri üzerine çeken Xiaomi 17 Ultra, DxOMark'ın en iyi kameralı telefonlar listesine altıncı sıradan girdi. Kamera özellikleri sayesinde 166 puan alan mobil cihaz, Oppo Find X9 Pro ve Honor Magic 6 Pro arasına dahil oldu.

Testin detaylarına göre Xiaomi 17 Ultra'daki ana ve telefoto kameraların performansı oldukça dikkat çekici. Bununla birlikte zoom yapıldıkça görüntü kalitesinin düşmediği belirtiliyor. Bu da kameraların oldukça güçlü olduğunu gösteriyor. Ayrıca renklerin doğru ve gerçekçi olduğu da öne çıkan notlar arasında yer alıyor.

Xiaomi 17 Ultra Kamera Özellikleri

Xiaomi 17 Ultra'nın ana kamerası 50 MP çözünürlükte. Bu kamera 23 mm odak uzaklığı, f/1.7 diyafram açıklığı, 1.6 µm piksel boyutu ve PDAF, OIS desteğine sahip. Ultra geniş açılı kameraysa 50 MP çözünürlükte. Bu kamera f/2.2 diyafram açıklığına sahipken, odak uzaklığı 14 mm. Görüş açısı ise 115 dereceyken, sensör boyutu ve piksel boyutu sırasıyla 1/2.76" ve 0.64 µm.

Yakınlaştırma yapıldığında devreye giren periskop telefoto kameraysa 200 MP çözünürlükte. f/2.4-3.0 aralığında değişken diyafram açıklığını destekleyen bu kamera, 75-100 mm odak uzaklığını mümkün kılıyor. 0.56 µm piksel boyutu ve OIS desteği de periskop telefoto kameranın özellikleri arasında.

Xiaomi 17 Ultra kamera özellikleri şu şekilde sıralandı:

Ana: 50 MP, f/1.7, 23 mm, 1.0" tipi sensör, 1.6 µm piksel boyutu, PDAF, OIS

50 MP, f/1.7, 23 mm, 1.0" tipi sensör, 1.6 µm piksel boyutu, PDAF, OIS Ultra Geniş Açı: 50 MP, f/2.2, 14 mm, 115° görüş açısı, 1/2.76" sensör, 0.64 µm piksel boyutu, PDAF

50 MP, f/2.2, 14 mm, 115° görüş açısı, 1/2.76" sensör, 0.64 µm piksel boyutu, PDAF Periskop Telefoto: 200 MP, f/2.4-3.0 (değişken diyafram), 75-100 mm, 1/1.4" sensör, 0.56 µm piksel boyutu, PDAF (30 cm - ∞), OIS, 3.2x–4.3x sürekli optik zoom

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi akıllı telefonlar arasında yer alan Xiaomi 17 Ultra'yı nasıl buluyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.