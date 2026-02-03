Fotoğraf Makinesine Gerek Yok: En İyi Kameralı Telefonlar Belli Oldu!
En iyi kameralı akıllı telefon modelleri belli oldu. Peki güzel fotoğraf çeken telefonlar hangileri? İşte paylaşılan listede yer alan cihazlar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Huawei Pura 80 Ultra, en iyi kameralı akıllı telefon oldu.
- vivo X300 Pro ikinci sırada yer aldı.
- Oppo Find X8 Ultra ve iPhone 17 Pro da kamera performansıyla öne çıkan modeller arasında.
Yeni bir akıllı telefon satın almadan önce kullanıcıların en çok merak ettiği konuların başında kamera performansı geliyor. Hatta amiral gemisi bir model almayı planlayıp önceliği performansa veren kullanıcılar bile tercihini yaparken kamerası güçlü olan cihazlara yöneliyor. Peki en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar hangileri? İşte iyi fotoğraf çeken modeller...
En İyi Kameralı Akıllı Telefonlar
Akıllı telefonları birçok açıdan test eden DXOMARK ekibinin paylaştığı listenin birinci sırasında Huawei Pura 80 Ultra'yı görüyoruz. Çinli üreticinin Ağustos 2025'te Türkiye'de piyasaya sürdüğü bu cihaz, sergilediği performans ile birçok rakibini geride bırakarak zirveye yerleşti.
İkinci sıradaysa vivo X300 Pro var. Mevzubahis modeli Oppo Find X8 Ultra takip ediyor. iPhone 17 Pro ise dördüncüyken, vivo X200 Ultra beşinci. Öte yandan Oppo Find X9 Pro, Honor Magic8 Pro, Motorola Signature, Google Pixel 10 Pro XL ve Huawei Pura 70 Ultra da güzel fotoğraf çeken telefonlar arasında gösteriliyor.
Listenin biraz daha alt sıralarına baktığımızdaysa iPhone 16 Pro Max, Google Pixel 9 Pro XL, Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 15 Ultra ve Honor Magic6 Ultra'yı görüyoruz. Bu modelleri iPhone 16 Pro, Huawei Mate 60 Pro+, Oppo Find X8 Pro, Oppo Find X7 Ultra, Huawei P60 Pro takip ediyor.
En iyi kameralı akıllı telefonlar şu şekilde sıralandı:
- Huawei Pura 80 Ultra - 175 puan
- vivo X300 Pro - 171 puan
- Oppo Find X8 Ultra - 168 puan
- Apple iPhone 17 Pro - 168 puan
- vivo X200 Ultra - 167 puan
- Oppo Find X9 Pro - 166 puan
- Honor Magic8 Pro - 164 puan
- Motorola Signature - 164 puan
- Google Pixel 10 Pro XL - 163 puan
- Huawei Pura 70 Ultra - 163 puan
- Apple iPhone 16 Pro Max - 161 puan
- Google Pixel 9 Pro XL - 160 puan
- Xiaomi 17 Pro Max - 159 puan
- Xiaomi 15 Ultra - 159 puan
- Honor Magic6 Pro - 158 puan
- Apple iPhone 16 Pro - 157 puan
- Huawei Mate 60 Pro+ - 157 puan
- Oppo Find X8 Pro - 157 puan
- Oppo Find X7 Ultra - 157 puan
- Huawei P60 Pro - 156 puan
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi kameralı telefonlar sıralamasında görmeyi beklediğiniz bir model var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.