Fotoğraf Makinesine Gerek Yok: En İyi Kameralı Telefonlar Belli Oldu!

Yeni bir akıllı telefon satın almadan önce kullanıcıların en çok merak ettiği konuların başında kamera performansı geliyor. Hatta amiral gemisi bir model almayı planlayıp önceliği performansa veren kullanıcılar bile tercihini yaparken kamerası güçlü olan cihazlara yöneliyor. Peki en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar hangileri? İşte iyi fotoğraf çeken modeller...

En İyi Kameralı Akıllı Telefonlar

Akıllı telefonları birçok açıdan test eden DXOMARK ekibinin paylaştığı listenin birinci sırasında Huawei Pura 80 Ultra'yı görüyoruz. Çinli üreticinin Ağustos 2025'te Türkiye'de piyasaya sürdüğü bu cihaz, sergilediği performans ile birçok rakibini geride bırakarak zirveye yerleşti.

İkinci sıradaysa vivo X300 Pro var. Mevzubahis modeli Oppo Find X8 Ultra takip ediyor. iPhone 17 Pro ise dördüncüyken, vivo X200 Ultra beşinci. Öte yandan Oppo Find X9 Pro, Honor Magic8 Pro, Motorola Signature, Google Pixel 10 Pro XL ve Huawei Pura 70 Ultra da güzel fotoğraf çeken telefonlar arasında gösteriliyor.

Listenin biraz daha alt sıralarına baktığımızdaysa iPhone 16 Pro Max, Google Pixel 9 Pro XL, Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 15 Ultra ve Honor Magic6 Ultra'yı görüyoruz. Bu modelleri iPhone 16 Pro, Huawei Mate 60 Pro+, Oppo Find X8 Pro, Oppo Find X7 Ultra, Huawei P60 Pro takip ediyor.

En iyi kameralı akıllı telefonlar şu şekilde sıralandı:

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi kameralı telefonlar sıralamasında görmeyi beklediğiniz bir model var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.