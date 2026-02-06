Google'ın 8 GB RAM'li Yeni Telefonu Yolda! Bütçe Dostu Olacak

Google'ın bütçe dostu Android telefonu Pixel 10a ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi belli olan Pixel 10a'nın bu kez yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı telefonun renk seçenekleri açıklığa kavuştu. Görsellere göre telefonda dört farklı renk seçeneği bulunacak.

Google Pixel 10a'nın Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı

Google Pixel 10a siyah, açık mor, pembe ve açık yeşil olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak. Akıllı telefonun arka yüzeyinde hap şeklinde bir modül bulunacak. Yatay olarak konumlanmış bu modül üzerinde iki adet kamera yer alacak. Modülün sağ tarafında bir adet LED flaş bulunacak. Telefonun yan tarafında ise güç ve ses butonları yer alacak.

Google Pixel 10a'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Tensor G4

Tensor G4 RAM: 8 GB

8 GB Batarya: 5100 mAh

5100 mAh Şarj Hızı: 23W

23W Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2000 nit

2000 nit Ön Kamera: 13 MP

13 MP Ana Kamera: 48 MP

48 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 13 MP

İddiaya göre Pixel 10a'da Tensor G5 işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.78 GHz Cortex-X4, beş adet 3.05 GHz Cortex-A725 ve iki adet 2.25 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold'da da aynı işlemci mevcut.

A phone with more in store, in store soon.



Pre-order 2.18.26 https://t.co/iUgnoPqJsM pic.twitter.com/4YDDSMZBOn — Made by Google (@madebygoogle) February 4, 2026

Akilli telefonun arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. 5100 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 23W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Google Pixel 10a'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Google Pixel 10a'nın 128 GB depolama alanına sahip sürümü 500 euro (25.736 TL), 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 600 euro (30.883 TL) fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

Google Pixel 10a'nın Tanıtım Tarihi

Google Pixel 10a, 18 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Telefonun hangi ülkelerde satışa sunulacağı henüz belli değil. Güçlü donanıma ve şık tasarıma sahip olan Google Pixel 9a, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.