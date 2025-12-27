Xiaomi 17 Ultra, Telefon Pazarını Salladı! Stoklar Hemen Tükendi

Xiaomi, kısa süre önce tanıttığı Android amiral gemisi Xiaomi 17 Ultra ile akıllı telefon dünyasında resmen tüm gözleri kendine çevirtti. Güçlü işlemcisi, yüksek hızlı şarj desteği ve uzun pil ömrüyle öne çıkan model, lansmanın hemen ardından ön siparişe açıldı ve yoğun ilgiyle karşılaştı.

Ana modelin kamera açısından daha da gelişmiş bir versiyonu olan Xiaomi 17 Ultra Leica Edition ise kısa sürede en çok satanlar arasına girdi. Cihaz o kadar yüksek talep gördü ki stoklar kısa süre içerisinde tükendi. İşte ayrıntılar...

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, Kısa Sürede Tükendi

1.120 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulan Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, 25 Aralık’ta ön siparişlere açıldıktan kısa süre sonra resmen tükendi. Üstelik cihaz ikinci el satış uygulamalarında da listelenmeye başladı. Buna göre bazı kişilerin modeli ön siparişle alıp daha yüksek fiyata sattığı ortaya çıktı. Tabii bu sırada stok sorunları nedeniyle marka tarafından satılamadığı için ikinci el fiyatları da daha yüksekti.

Xiaomi 17 Ultra Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 2608 piksel

1200 x 2608 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 3500 nit

3500 nit İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm)

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) RAM: 12GB / 16GB

12GB / 16GB Depolama: 512GB / 1TB UFS 4.1

512GB / 1TB UFS 4.1 Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 200 MP telefoto kamera

50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 200 MP telefoto kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 6800 mAh

6800 mAh Hızlı Şarj: 90W kablolu, 50W kablosuz

90W kablolu, 50W kablosuz Güvenlik: 3D ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü

3D ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69 sertifikaları

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi akıllı telefonlar arasında gösterilen Xiaomi 17 Ultra Leica Edition modelinin özelliklerini nasıl buluyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.