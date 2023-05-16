Uygun Fiyata Alışveriş Yapabileceğiniz İkinci El Uygulamaları
İkinci el uygulamaları, elektronik cihazdan kıyafete kadar çeşitli kategorilerde çok sayıda 2. el ürüne ulaşabilmenizi sağlar.
İkinci el uygulamaları, elektronik cihazdan kıyafete kadar çeşitli kategorilerde çok sayıda 2. el ürüne ulaşabilmenizi sağlar. Bu uygulamalar üzerinden ürünlere göz atabilir ve hoşunuza gidenleri çok pratik bir şekilde satın alabilirsiniz.
Android ve iOS cihazlar için geliştirilen 2. el uygulamaları aracılığıyla pek çok ürünü daha uygun fiyata satın alabilmeniz mümkün. Bu yazıda ikinci el ürünlerinin listelendiği hizmetleri bir arada topladık. Eğer siz de bu uygulamalara göz atmak istiyorsanız aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz.
İkinci El Uygulamaları Listesi
- Letgo
- Dolap
- Gardrops
- Zebramo
- BebeCruz
- ModaCruz
- Sahibinden
Letgo
2015 yılında hizmet vermeye başlayan Letgo, insanların 2. el eşya satışı yapabilmesine olanak tanıyor. Popüler hizmette ister diğer kullanıcıların satışa sunduğu ürünleri satın alabilir isterseniz artık kullanmadığınız bir eşyayı ya da cihazı satışa çıkarabilirsiniz.
Arabadan telefona elektronikten motosiklete kadar çeşitli kategorilerde çok sayıda ürünün yer aldığı Letgo hesap silme imkânı da sunuyor. Eğer uygulamayı yükledikten bir süre sonra kullanmak istemezseniz birkaç adımda hesabınızı kapatabilirsiniz.
Dolap
Trendyol Express Evden Alma özelliğini destekleyen Dolap, artık kullanmadığınız eşyaları ve kıyafetleri satışa sunabilmenizi, diğer kullanıcılar tarafından satışa sunulan ürünleri satın alabilmenizi sağlayan popüler bir hizmettir. Uygulamada hizmete dair merak ettiğiniz soruların yanıtını bulabileceğiniz canlı yardım bölümü de bulunuyor.
Gardrops
Ucuza kıyafet alışverişi yapabilmenizi sağlayan Gardrops'ta giymediğiniz kıyafetleri, ayakkabıları ve çantaları, kullanmadığınız aksesuarları ve makyaj ürünlerini satışa çıkarabilirsiniz. Bunun yanı sıra diğer kullanıcılar tarafından satışa sunulan ürünleri de satın alma imkânına sahipsiniz. Uygulamada mesajlaşma özelliği de mevcut.
Zebramo
Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde kolay kullanım imkânı sunan Zebramo üzerinden elektronikten oyunlara kitaptan kozmetik ürünlerine kıyafetten dekorasyona kadar çok sayıda ürün bulabilirsiniz. Hizmet üzerinden ister ihtiyacınız olan bir ürünü satın alabilir isterseniz kullanmadığınız ürünleri satışa sunabilirsiniz.
BebeCruz
BebeCruz üzerinden bebeğinizin artık kullanmadığı kıyafetlerini ve eşyalarını satışa sunabilir, diğer kişilerin sunduğu ürünleri inceleyip alışveriş yapabilirsiniz. Uygulamada 2. el bebek arabası, bebek beşiği, bebek kıyafetleri, ayakkabı ve daha pek çok ürün bulunuyor. Hizmette satıcıya ürün hakkında soru sorma imkânı da bulunuyor.
ModaCruz
ModaCruz'da ikinci el kıyafetten ayakkabıya aksesuardan kozmetiğe kadar çeşitli kategorilerde çok sayıda ürün yer alıyor. Çok kolay bir şekilde kullanılabilen uygulamada satış yapma ve satın alma imkânları mevcut.
Sahibinden
İkinci el alışveriş uygulaması denildiğinde akla ilk gelen hizmetlerden biri olan Sahibinden'de otomobillerden kitaplara telefondan bilgisayara dekorasyondan kameralara kadar çeşitli kategorilerde çok sayıda ürün bulabilirsiniz. İsterseniz artık kullanmadığınız ürünleri de satışa sunabilirsiniz.
İnternetten Güvenli Alışveriş Nasıl Yapılır?
Günümüzde internetten alışveriş hemen hemen hepimizin bir kere de olsa gerçekleştirdiği, beğendiği ürünü veya hizmeti bu yolla temin ettiği bir yöntem.
Bu yazıda 2. el uygulama tavsiyelerinde bulunduk. İkinci el uygulama listesinde yer alan uygulamalara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
letgo
letgo 2. el alım satım uygulamasıdır. İkinci el telefon, bilgisayar, laptop, araba, bisiklet, mutfak dolapları ve fazlası letgo'da! Ucuz alışveriş için hemen letgo yükleyin.
Sahibinden.com
Sahibinden.com Android uygulaması sayesinde ücretsiz olarak tüm online alış ve satış işlemlerinizi takip edebilirsiniz.
Gardrops
Gardrops, ikinci el eşya alım satımı yapabildiğiniz alışveriş uygulamalarından biri.
Modacruz
Modacruz, bayanların gardroplarında bulunan fakat kullanmadıkları giyim ve aksesuarları satarak gelir elde edebileceği bir Android alışveriş uygulamasıdır.
Zebramo
Zebramo uygulaması sayesinde Android cihazlarınızı kullanarak ikinci el ürünler satabilir ve alabilirsiniz.
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