Uygun Fiyata Alışveriş Yapabileceğiniz İkinci El Uygulamaları

İkinci el uygulamaları, elektronik cihazdan kıyafete kadar çeşitli kategorilerde çok sayıda 2. el ürüne ulaşabilmenizi sağlar. Bu uygulamalar üzerinden ürünlere göz atabilir ve hoşunuza gidenleri çok pratik bir şekilde satın alabilirsiniz.

Android ve iOS cihazlar için geliştirilen 2. el uygulamaları aracılığıyla pek çok ürünü daha uygun fiyata satın alabilmeniz mümkün. Bu yazıda ikinci el ürünlerinin listelendiği hizmetleri bir arada topladık. Eğer siz de bu uygulamalara göz atmak istiyorsanız aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz.

İkinci El Uygulamaları Listesi

Letgo

Dolap

Gardrops

Zebramo

BebeCruz

ModaCruz

Sahibinden

Letgo

2015 yılında hizmet vermeye başlayan Letgo, insanların 2. el eşya satışı yapabilmesine olanak tanıyor. Popüler hizmette ister diğer kullanıcıların satışa sunduğu ürünleri satın alabilir isterseniz artık kullanmadığınız bir eşyayı ya da cihazı satışa çıkarabilirsiniz.

Arabadan telefona elektronikten motosiklete kadar çeşitli kategorilerde çok sayıda ürünün yer aldığı Letgo hesap silme imkânı da sunuyor. Eğer uygulamayı yükledikten bir süre sonra kullanmak istemezseniz birkaç adımda hesabınızı kapatabilirsiniz.

Dolap

Trendyol Express Evden Alma özelliğini destekleyen Dolap, artık kullanmadığınız eşyaları ve kıyafetleri satışa sunabilmenizi, diğer kullanıcılar tarafından satışa sunulan ürünleri satın alabilmenizi sağlayan popüler bir hizmettir. Uygulamada hizmete dair merak ettiğiniz soruların yanıtını bulabileceğiniz canlı yardım bölümü de bulunuyor.

Gardrops

Ucuza kıyafet alışverişi yapabilmenizi sağlayan Gardrops'ta giymediğiniz kıyafetleri, ayakkabıları ve çantaları, kullanmadığınız aksesuarları ve makyaj ürünlerini satışa çıkarabilirsiniz. Bunun yanı sıra diğer kullanıcılar tarafından satışa sunulan ürünleri de satın alma imkânına sahipsiniz. Uygulamada mesajlaşma özelliği de mevcut.

Zebramo

Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde kolay kullanım imkânı sunan Zebramo üzerinden elektronikten oyunlara kitaptan kozmetik ürünlerine kıyafetten dekorasyona kadar çok sayıda ürün bulabilirsiniz. Hizmet üzerinden ister ihtiyacınız olan bir ürünü satın alabilir isterseniz kullanmadığınız ürünleri satışa sunabilirsiniz.

BebeCruz

BebeCruz üzerinden bebeğinizin artık kullanmadığı kıyafetlerini ve eşyalarını satışa sunabilir, diğer kişilerin sunduğu ürünleri inceleyip alışveriş yapabilirsiniz. Uygulamada 2. el bebek arabası, bebek beşiği, bebek kıyafetleri, ayakkabı ve daha pek çok ürün bulunuyor. Hizmette satıcıya ürün hakkında soru sorma imkânı da bulunuyor.

ModaCruz

ModaCruz'da ikinci el kıyafetten ayakkabıya aksesuardan kozmetiğe kadar çeşitli kategorilerde çok sayıda ürün yer alıyor. Çok kolay bir şekilde kullanılabilen uygulamada satış yapma ve satın alma imkânları mevcut.

Sahibinden

İkinci el alışveriş uygulaması denildiğinde akla ilk gelen hizmetlerden biri olan Sahibinden'de otomobillerden kitaplara telefondan bilgisayara dekorasyondan kameralara kadar çeşitli kategorilerde çok sayıda ürün bulabilirsiniz. İsterseniz artık kullanmadığınız ürünleri de satışa sunabilirsiniz.

Bu yazıda 2. el uygulama tavsiyelerinde bulunduk. İkinci el uygulama listesinde yer alan uygulamalara aşağıdan ulaşabilirsiniz.