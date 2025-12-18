200 MP Kameralı Xiaomi 17 Ultra Çok Yakında Geliyor! Tarih Verildi

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde FCC sertifikasyon platformunda görüntülenen Xiaomi 17 Ultra'nın bu kez tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek çözünürlüklü üçlü kamera sistemi, hızlı şarj teknolojisi ve çok güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak telefon çok yakında tanıtılacak.

Xiaomi 17 Ultra Ne Zaman Çıkacak?

Xiaomi 17 Ultra'nın önümüzdeki hafta tanıtılacağı duyuruldu ancak net tarih bilgisi verilmedi. Geçmişteki lansman tarihleri göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 17 Ultra'nın 25 Aralık 2025 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak.

Xiaomi 17 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Android 16 tabanlı HyperOS 3 Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 200 MP telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera, 200 MP telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7000 mAh civarı

7000 mAh civarı Hızlı Şarj: 100W kablolu, 80W kablosuz hızlı şarj

100W kablolu, 80W kablosuz hızlı şarj Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68

IP68 Güvenlik: Ultrasonik parmak izi sensörü

Ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefonda 7.000 mAh civarı bir batarya kapasitesi bulunacak. Amiral gemisi ayrıca 100W kablolu hızlı şarj, 80W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Bu teknolojiler, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf edilmesini sağlayacak.

Xiaomi'nin yeni amiral gemisinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği dahil olmak üzere toplam sekiz çekirdek içeriyor. Xiaomi 17 serisindeki diğer modellerde de aynı işlemci tercih edilmişti.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Telefon ayrıca ultrasonik parmak izi sensörüne sahip olacak.

Xiaomi'nin merakla beklenen yeni amiral gemisi 17 Ultra'da IP68 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, akıllı telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelecek akıllı telfeonun fiyat etiketi ise henüz belli değil.