Xiaomi 17 Ultra'nın Yeni Görüntüleri Sızdırıldı! Tasarımı Şaşırttı

Xiaomi 17 Ultra ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi ortaya çıkan Xiaomi 17 Ultra'nın bu kez yeni görüntüleri sızdırıldı. Paylaşılan görsellere göre Xiaomi'nin yeni amiral gemisi, çok şık bir tasarıma sahip olacak. Telefon ayrıca güçlü işlemci ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

Xiaomi 17 Ultra'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan görüntülere göre Xiaomi 17 Ultra'nın arka yüzeyinde daire şeklinde bir kamera modülü bulunacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Görselde akıllı telefonun beyaz renk seçeneğine sahip sürümü yer aldı. Diğer renk seçeneklerinin neler olacağı ise henüz belli değil.

Xiaomi 17 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Android 16 tabanlı HyperOS 3 Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 200 MP telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera, 200 MP telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7000 mAh civarı

7000 mAh civarı Hızlı Şarj: 100W kablolu, 80W kablosuz hızlı şarj

100W kablolu, 80W kablosuz hızlı şarj Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68

IP68 Güvenlik: Ultrasonik parmak izi sensörü

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi 17 Ultra gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği dahil olmak üzere toplam sekiz çekirdek içeriyor. Xiaomi 17 serisindeki diğer modellerde de aynı işlemci tercih edilmişti.

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Telefon ayrıca ultrasonik parmak izi sensörüne sahip olacak.

Xiaomi 17 Ultra Ne Zaman Çıkacak?

Xiaomi'nin uzun süredir merakla beklenen yeni amiral gemisi 17 Ultra'nın 25 Aralık 2025 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Çok güçlü bir donanım ve şık tasarıma sahip olan Xiaomi 15 Ultra, 2025 yılının şubat ayında tanıtılmıştı.