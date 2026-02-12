Cüzdanlar Yanacak: Xiaomi 17 ve 17 Ultra'nın Global Fiyatları Sızdırıldı!

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, akıllı telefon pazarındaki çalışmalarına devam ederken yakında kürsel pazara ayak basacak yeni amiral gemisi Xiaomi 17 modellerinden can sıkıcı haberler geldi. İddialara göre şirket yeni modellerinde kullanıcıları üzecek bir fiyat politikası izleyebilir.

Hindistan kaynaklı son sızıntılar yeni Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra'nın global fiyatlarını ortaya çıkardı. Gelin mevcut bilgiler ışığında beklenen telefonların küresel pazar ve Türkiye'deki olası fiyat etiketlerine bir göz atalım.

Xiaomi 17 ve 17 Ultra'nın Global Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Şirkete yakınlığı ile bilinen Hindistan merkezli kaynaklara göre yeni Xiaomi 17 serisi seleflerine göre beklenenden daha yüksek bir fiyat artışıyla global pazara adım atacak. Öyle ki yaklaşan modellerin Xiaomi 15 serisine kıyasla yüzde 15 ila yüzde 23 oranında zamlanacağı konuşuluyor. İşte Xiaomi 17 ve 17 Ultra için iddia edilen global fiyat etiketleri:

Model Xiaomi 15 Serisi Xiaomi 17 Serisi Zam Oranı Yeni Modellerin TL Karşılığı Standart 64.999 Rupi 80.000 Rupi %23 ~38.537 TL Ultra 109.999 Rupi 125.000 Rupi %14 ~60.214 TL

Elbette bu rakamların henüz resmi olarak doğrulanmadığını ve Hindistan pazarına özel olduğunu hatırlatmakta fayda var. Ancak global pazardaki fiyatlandırmalar genellikle birbirine paralel ilerlediği için söz konusu artışın Türkiye ve Avrupa fiyatlarına da yansıması kaçınılmaz görünüyor.

Neden Bu Kadar Zam Yapılıyor?

Analistlere göre Xiaomi 17 modellerinin beklenenden daha pahalı fiyat etiketleriyle global pazara gelmesinin iki temel sebebi var. Birincisi ve en somut olanı küresel çapta devam eden RAM krizi. İddialara göre bu durum üretim maliyetlerini doğrudan yukarı çekiyor ve son kullanıcıya zam olarak yansıyor.

İkinci sebep ise tamamen stratejik. Aktarılanlara göre Xiaomi marka algısı, yazılım kalitesi ve ekosistem değeriyle de Samsung ve Apple gibi devlerle aynı kulvarda yarışmak istiyor. Bu kapsamda şirketin uygun fiyatlı amiral gemisi imajından sıyrılıp fiyat politikasını yukarı çekmek istediği söyleniyor.

Xiaomi 17 ve 17 Ultra Global Pazara Ne Zaman Çıkacak?

Xiaomi yeni amiral gemisi serisinin global çıkış tarihini henüz açıklamadı. Ancak iddialara göre yeni modeller Xiaomi 15 serisine benzer şekilde yılın mart ayında tanıtılacak. Lansman etkinliği ile birlikte Xiaomi 17 serisinin global Türkiye fiyatını da nihai olarak öğrenmiş olacağız.

Peki siz Xiaomi'nin bu olası fiyat artışı hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.