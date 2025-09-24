Fiyat Performans Canavarı Xiaomi 15T Tanıtıldı! 12 GB RAM'e Sahip

Teknoloji dünyasının merakla beklediği o an geldi. Xiaomi 15T kısa süre önce tanıtıldı. Bununla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Uygun fiyata güçlü donanım sunan telefon, üst düzey bir deneyim vadediyor. Telefon güçlü donanımın yanı sıra etkileyici ekranı ve gelişmiş kamerasıyla da öne çıkıyor.

Xiaomi 15T Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.83 inç

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Maksimum Parlaklık: 3.200 nit

İşlemci: Dimensity 8400 Ultra

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB ve 512 GB seçenekleri

Batarya: 5.500 mAh

Hızlı Şarj: 67W

Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP telefoto kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera

Ön Kamera: 32 MP

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Xiaomi 15T, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı 3.200 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ekran kaydırırken, uygulamalar arasında geçiş yaparken ve hatta oyun oynarken daha akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

Telefon gücünü Dimensity 8400 Ultra işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Xiaomi 14T'de Dimensity 8300 Ultra tercih edilmişti.

En iyi fiyat performans telefonlar arasında yer alan telefonda 12 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. 5.500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 67W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettiriyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Xiaomi 15T Türkiye Fiyatı

Xiaomi 15T'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 36 bin 999 TL, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 39 bin 999 TL fiyat etiketi belirlendi.