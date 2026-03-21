100W Hızlı Şarja Sahip Xiaomi Telefon Yolda! 32 MP Ön Kamerası Var

Xiaomi 17T Pro ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz ayın ortasında kamera özellikleri ortaya çıkan cihaz şimdi de yeni bir sertifika platformunda görüntülendi. Yakında tanıtılması beklenen telefon, MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir işlemci ile birlikte kullanıcıların karşısına çıkacak.

Xiaomi 17T Pro Ne Sertifikası Aldı?

Xiaomi 17T, 2602EPTC0G model numarası ile IMDA sertifikası aldı. Bu sertifika, cihazın Singapur'da belirli teknik ve güvenlik standartlarına uygun olduğu anlamını taşıyor. Öte yandan Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelmesi beklenen cihazın tanıtımının da çok yakın bir zamanda gerçekleştirileceğine işaret ediyor.

Xiaomi 17T Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi 17T Pro'nun Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 17T Pro'nun arka tarafında megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera olacak. Yeni telefonun ön yüzeyinde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunacak.

Xiaomi 17T Pro'nun İşlemcisi Ne Kadar Güçlü Olacak?

Xiaomi 17T Pro'da MediaTek'in en güçlü işlemcilerinden biri olan Dimensity 9500 tercih edilecek. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide bir adet adet 4.21GHz C1 Ultra çekirdeği, üç adet 3.5GHz C1 Premium çekirdeği ve dört adet C1 Pro performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. Hatırlatmak gerekirse Xiaomi 15T Pro'da Dimensity 9400+ kullanılmıştı.

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelecek olan cihazda yer alan bu işlemci, en iyi grafikli mobil oyunları dahi sorunsuz şekilde oynamayı mümkün kılacak. Öte yandan cihazın 12 GB RAM ile birlikte geleceği öngörülüyor. Depolama tarafında da 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek sunulabilir. Böylece siz de tamamen kendi gereksinimlerinize uygun bir seçim yapabilirsiniz.

Xiaomi 15T Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 15T Pro şu an Türkiye'de satılıyor. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda yeni modelin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylemek mümkün. Eğer Xiaomi, bu model özelindeki planlarında bir değişikliğe gitmezse Xiaomi 17T Pro'nun Türkiye'deki kullanıcılarla buluşacağına kesin gözüyle bakabiliriz.

Xiaomi 17T Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 15T şu an 46 bin 999 TL'den başlayan fiyat etiketiyle satılıyor. Yeni model, öncekine göre daha güçlü donanımla birlikte gelecek. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda yeni telefonum Türkiye'de 50 bin TL civarı bir başlangıç fiyatı ile satılabileceği söylenebilir. Elbette ki konuyla ilgili henüz bir resmî açıklama yapılmadı, bu da nihai fiyatın farklılık gösterebileceği anlamına geliyor.

Xiaomi 17T Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17T Pro'nun 2026 yılının üçüncü çeyreğinde yani Eylül ya da Ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Bu tanıtımla birlikte akıllı telefonun merak edilen bütün teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı netlik kazanacak. Bu arada Xiaomi 15T Pro'nun de 2025 yılının Eylül ayında tanıtıldığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Xiaomi 17T Pro'nun güçlü işlemcisi sayesinde çok geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından ilgi göreceğini düşünüyorum. Batarya kapasitesinin 15T Pro'dan hareketle 6.000 mAh civarında olacağını tahmin ediyorum. Bu batarya kapasite ile sunulursa 100W hızlı şarj desteği sayesinde cihaz çok hızlı bir şekilde şarj olabilir. Yani hem uzun bir kullanım süresi elde edebilir hem de şarj için çok fazla beklemek zorunda kalmayız.