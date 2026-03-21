OLED Ekranlı Oyun Telefonu Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

OPPO yakın bir zamanda yeni oyun telefonu tanıtmayı planlıyor. Daha önce pek çok özelliği ortaya çıkan K15 Turbo Pro isimli bu modelin şimdi de görüntüsü sızdırıldı. Böylece cihazın nasıl bir tasarıma sahip olacağı gibi çok merak edilen sorular da yanıt buldu.

OPPO K15 Turbo Pro'nun Tasarımı Nasıl Olacak?

OPPO K15 Turbo Pro'nun arka tarafında oval şeklinde bir kamera modülü mevcut. Bu modülün üzerinde iki adet kamera yer alıyor. Cihaz ayrıca oyun oynarken performansın korunmasına yardımcı olmak için bir soğutma sistemine sahip. OPPO K13 Turbo'da ise hap şeklinde bir kamera modülü bulunduğunu hatırlatalım.

OPPO K15 Turbo Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6.78 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500s

Batarya Kapasitesi: 7.500 mAh ile 8.000 mAh arası

RAM: 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM

Depolama: 512 GB'a kadar UFS 4.1 depolama

Kamera: 50 MP ana kamera + yardımcı kamera

OPPO K15 Turbo Pro'nun Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefon, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, OLED ekranla birlikte gelecek. Hatırlayacak olursanız OPPO K13 Turbo Pro'da 6,8 inç ekran büyüklüğü, 1280 x 2800 piksel çözünürlük, 1.600 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Bundan hareketle yeni telefonda da 120Hz yenileme hızı ve yüksek parlaklık değeri görmemizin yüksek bir ihtimal olduğunu söyleyebiliriz.

OPPO K15 Turbo Pro'da Hangi İşlemci Bulunacak?

Telefonda MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9500s işlemcisi bulunacak. Bu işlemcide bir adet Cortex-X925 3.73 GHz, üç adet Cortex-X4 3.30 GHz ve dört adet Cortex-A720 2.00 GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, en iyi performansı elde etmenizi sağlayacak şekilde tasarlandı. Basit işlerde verimli çekirdekler devreye girerken sistemi daha çok zorlayacak uygulamaları kullandığınızda güçlü çekirdekler kullanılmaya başlanıyor.

Bu haftanın başlarında tanıtılan POCO X8 Pro Max'te de tercih edilen bu işlemci sayesinde video düzenleme gibi yoğun işlem gücü gerektiren işlemler gerçekleştirmenin yanı sıra PUBG Mobile, League of Legends: Wild Rift ve Call of Duty Mobile ve daha pek çok oyunu sorunsuz şekilde oynayabilirsiniz.

OPPO K15 Turbo Pro'da Kaç mAh Batarya Olacak?

Cihaz, 7.500 mAh ile 8.000 mAh arasında bir batarya kapasitesi sunacak. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde telefonunuzu sık sık şarj etmenize gerek kalmayacak. Bu, işlerinizin kesintiye uğramayacağı ve hatta saatlerinizi oyun oynayarak geçirebileceğiniz anlamına geliyor. Şarj hızına dair soru işaretleri ise henüz ortadan kalkmadı.

OPPO K15 Turbo Pro'nun Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. OIS (Optik Görüntü Sabitleme) teknolojisini destekleyeceği belirtilen bu kamera, 4K çözünürlüğünde 30 FPS ve 60 FPS, 1080p çözünürlüğünde ise 30 FPS çözünürlüğünde video kaydı yapabilecek. Buna ayrıca bir yardımcı kamera eşlik edecek.

OPPO K15 Turbo Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO K15 Turbo Pro'nun 2026 yılının Nisan ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun şimdiye kadar açıklanmayan özellikleri ve ne kadar fiyat etiketine sahip olacağı belli olacak. Bu sayede yeni oyun telefonu ile ilgili kullanıcıların kafasına takılan sorular da yanıt bulacak. Bu arada K13 Turbo Pro'nun Temmuz 2025 tarihinde tanıtıldığını belirtelim.

OPPO K15 Turbo Pro Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO'nun K serisi telefonları şu ana kadar Türkiye'de satılmadı. O yüzden OPPO K15 Turbo Pro'nun da Türkiye'ye gelme ihtimali düşük olarak görülüyor. Tabii ki konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtmek gerekiyor. Markanın planlarında bir değişiklik olursa K15 Turbo Pro'yu Türkiye'de görebilriiz.

Editörün Yorumu

OPPO K15 Turbo Pro'nun işlemcisi ile oyunlarda ciddi fark yaratacağı kanaatindeyim. Cihaz oldukça güçlü bir işlemci ile geliyor. Soğutma sistemi de performans kaybı gibi durumların önüne geçerek keyifli bir oyun deneyimi elde etmenizi sağlayacak. Elbette ki dev bataryası da bunun oldukça uzun bir süre olmasına yardımcı olacak.