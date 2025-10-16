Ortalık Karışacak, Vaziyet Alın: Xiaomi 18 Serisi İçin İlk Bilgi Geldi!

Akıllı telefon pazarında rekabet hız kesmeden devam ediyor. Çinli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz ay tanıttığı Xiaomi 17 serisiyle büyük ilgi toplamıştı. Özellikle Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max'te yer alan arka kısımdaki ikincil ekran, tasarım ve işlevsellik açısından kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı. Yeni gelen bilgilere göre şirket, gelecek yıl tanıtılması beklenen Xiaomi 18 serisinde de bu özelliği sunmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Xiaomi 18 Serisi Çift Ekranla Gelecek

Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station (DCS), Xiaomi’nin yeni nesil üzerinde çalışmalara başladığını öne sürdü. Kaynağa göre bu seri selefinde olduğu gibi iki ekranlı bir tasarımla gelecek ve üstelik bu kez kullanıcı deneyimi çok daha ileri seviyede olacak. Özellikle arka taraftaki ikincil ekranın daha işlevsel hale getirileceği belirtiliyor.

İkinci ekranın tam olarak hangi yeniliklerle geleceği şu an için netleşmiş değil. Ancak iddialara göre bu ekran bildirimleri yönetme, kamera için vizör olarak kullanılma veya sürekli güncellenen bilgi widget’ları gibi çok daha işlevsel özellikler sunabilir.

Xiaomi, Yeni Serinin Satışlarından Memnun

Pazar verilerine göre Xiaomi 17 serisinin satışlarının yaklaşık yüzde 80’i Pro modellerden oluşuyor. Bu yüksek ilginin en önemli sebebi ise tahmin edileceği üzere arka taraftaki ikincil ekranlı tasarım. Kullanıcılar bu özelliği hem yenilikçi hem de premium hissettirdiği için Pro modelleri açık ara tercih ediyor.

Xiaomi 18 serisinde de benzer bir satış dağılımı görülmesi oldukça muhtemel. Ancak şirket bu kez standart modele de ikinci ekran eklerse satış yüzdeleri tamamen değişebilir ve serideki modeller arasında dengeli dağılım görülebilir. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Xiaomi 18 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Sektör kaynaklarına göre Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisinden güç alacak Xiaomi 18 serisi, Eylül 2026'da duyurulacak. Lansmana kalan zaman azaldıkça iddiaların sayısı da artacaktır.

