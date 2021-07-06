Xiaomi 200W Hızlı Şarj Duyuruldu: 10 Dakikada %100 Pil

Xiaomi'nin 200W hızlı şarjı aslında gerçek olabilir. Xiaomi'nin yakın zamanda sunduğu 200W şarjın, düşündüğünüzden daha yakın olabileceği ortaya çıktı. İşte NuVolta Technologies tarafından geliştirilen yeni nesil hızlı şarj ünitesi.

Çin'den gelen haberlere göre, yarı iletken üreticisi olan NuVolta Technologies, kısa süre önce hızlı şarj çipini piyasaya sürdü. Ürün, “NU2205” model numarasıyla duyuruldu. Şirkete göre NuVolta NU2205, sektördeki en yüksek güce sahip tek çipli hızlı şarj çipi olma özelliğini taşıyor ve şirket, şarj gücünün 200W'a ulaşabileceğini iddia ediyor.

NuVolta Technologies, bu çipin başarılı bir şekilde geliştirilmesinin, çift hücreli hızlı şarj endüstrisindeki yabancı üreticilerin tekelini kırmaya yardımcı olacağını iddia ediyor. Daha da önemlisi NuVolta Technologies, çipin akıllı telefonlar için 200W çift hücreli hızlı şarj çözümü sağlayabileceğini inanıyor.

Xiaomi'nin 200W hızlı şarjı gerçeğe çok yakın

Çipin Çin'de düzenlenen lansmanında Xiaomi Mi 11 / Mi 11 Pro görsellerini kullandığını da belirtmekte fayda var. Bu, NuVolta ve Xiaomi arasında aktif bir iş birliği olduğunu gösteriyor. Yani Xiaomi'nin 200W'a kadar şarj teknolojisinin seri üretim versiyonunu piyasaya sürmesi bekleniyor.

Çip yalnızca hız üstünlüğü elde etmekle kalmıyor, aynı zamanda tüm süreç boyunca daha düşük sıcaklığı da garanti ediyor. Çinli şirket, 25°C ortam sıcaklığı ve 16V giriş koşulu altında 10A ve 20A yüksek akımlarda 2 pilin şarj edilebileceğini iddia ediyor ve sıcaklık artışının sadece 44.9°C ve 46.8°C'ye çıktığını aktarılıyor.

Aslında Mayıs ayında Xiaomi, Xiaomi Mi 11 Pro'nun iki yüksek revizyonunun dünya rekoru kırdığını resmen duyurdu. Xiaomi'nin 200W kablolu hızlı şarj cihazı, 4000 mAh pili 8 dakikada %100'e kadar şarj edebilir. Xiaomi 120W kablosuz hızlı şarj, 4000 mAh pili 15 dakikada %100 şarj etmek için kullanılabilir. Ayrıca Xiaomi, ilk kez bir akıllı telefonun 10 dakikadan kısa sürede tam olarak şarj olabileceğini de iddia etmişti.

Xiaomi mühendisleri, 800 kullanım döngüsünden sonra bile Mi 11 Pro pil enerjisinin %80'in üzerinde kaldığını iddia ediyor. Bu, Çin politikalarının "400 kullanımlık döngüden sonra pil ömrü %60'tan az olmamalıdır" gereksinimini de karşılamayı başarıyor. Yani Xiaomi'nin 200W hızlı şarjı, Çin endüstri standardını geçmiş durumda.