Xiaomi Otomobil Markası Oluyor: 2026'da 4 Yeni Modelle Yollara Çıkacak

Teknoloji dünyasının dev ismi Xiaomi, geçtiğimiz yıllarda ilk elektrikli otomobilleri SU7 ve SU7 Ultra ile otomotiv sektörüne hızlı bir giriş yapmış ve büyük ses getirmişti. Görünen o ki şirket yakaladığı bu başarıyı 2026 yılında da sürdürmek için vites artıracak. Çin merkezli kaynaklardan gelen son raporlar markanın bu sene için oldukça iddialı bir yol haritası belirlediğini gösteriyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi, 2026 yılı içerisinde toplamda dört yeni elektrikli araç modeli ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu modeller arasında popüler SU7’nin güncellenmiş versiyonları ve merakla beklenen SUV modelleri yer alıyor. İşte detaylar!

Xiaomi'nin 2026'da Piyasaya Süreceği Elektrikli Otomobiller

Sektörel kaynakların paylaştığı bilgilere göre Xiaomi, 2026'nın ilk yarısında iki yeni modelini sahneye çıkaracak. Bunlardan ilki mevcut Xiaomi SU7 modelinin makyajlanmış ve güncellenmiş yeni bir versiyonu olacak. Ancak asıl sürpriz şirketin "Kunlun" kod adıyla geliştirdiği 7 kişilik SUV modeli olacak.

Geçtiğimiz ekim ayında gerçekleştirilen test sürüşlerinde kamuflajlı bir şekilde görüntülenen yeni SUV, özellikle geniş dingil mesafesi ve aile odaklı tasarımıyla öne çıkacak. Sızdırılan diğer bilgiler ise otomobilin 70 kWh kapasiteli bir batarya ile geleceği ve saf elektrik modunda 400 ila 500 kilometre arasında bir menzil sunacağını gösteriyor.

Bu modellerin yanı sıra şirket yılın sonlarına doğru bir SUV modeli daha piyasaya sürecek. Söz konusu aracın 5 kişilik olması ve daha kompakt bir tasarıma ev sahipliği yapması bekleniyor. Yılın son aylarında bu modele ek olarak SU7’den esinlenen özel bir makam aracının da tanıtılacağı iddia ediliyor.

Aktarılanlara göre "Executive" olarak adlandırılan yeni versiyon standart modele göre daha uzun bir yapıda tasarlanacak. Bu modelin özellikle arka koltukta seyahat eden yolcular için çok daha geniş bir diz mesafesi ve üst düzey konfor sunacağı konuşuluyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce markanın yeni araçları Xiaomi SU7 Ultra'nın yakaladığı başarıyı sürdürebilecek mi? Yorumlarda buluşalım.