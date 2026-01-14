12 GB RAM'li Galaxy S26'nın Şarj Hızı Şaşırttı! Bu Beklenmiyordu

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S26'ya dair önemli bilgiler ortaya çıktı. Bir sızıntı ile beraber Galaxy S26'nın şarj hızı ve işlemcisi açıklığa kavuştu. Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefon, serinin önceki modelinden daha yüksek bir şarj hızını destekleyecek. Telefon ayrıca güçlü işlemci sayesinde yüksek performans sergileyecek.

Samsung Galaxy S26'nın Şarj Hızı ve İşlemcisi Ortaya Çıktı

İddiaya göre Samsung Galaxy S26, 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Samsung Galaxy S25 Ultra ve Galaxy S25+ modelleri 45W, Galaxy S25'te ise 25W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Eğer ortaya atılan bu iddia doğruysa Galaxy S26 serisinin tüm modelleri aynı şarj hızına sahip olacak.

Galaxy S26'da Samsung tarafından geliştirilen Exynos 2600 işlemcisinin yer alacağı iddia edildi. Önceki sızıntılarda ise telefonun Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine sahip olacağı söyleniyordu. Muhtemelen Samsung Galaxy S24'teki gibi bölgelere göre farklı işlemciler görebiliriz. Yani telefon ABD, Kanada ve Çin'de Snapdragon 8 Elite Gen 5, diğer bölgelerde ise Exynos 2600 ile gelebilir.

2 nm üretim süreciyle geliştirilen Exynos 2600, bir adet 3.8GHz hızına sahip Prime C1 Ultra çekirdek, üç adet 3.25 GHz hızına sahip yüksek performanslı C1 Pro çekirdek, altı adet 2.75GHz hızına sahip performans odaklı C1 Pro çekirdek olmak üzere toplam 10 çekirdek içeriyor. Exynos 2600, Exynos 2500'e kıyasla yüzde 39 oranında bir performans artışı vadediyor.

3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Konu ile ilgili resmî açıklamanın yapılmadığını, telefonun farklı özelliklere sahip olabileceğini belirtelim.

Samsung Galaxy S26'nın Özellikleri (Söylenti)

İşlemci: Exynos 2600 / Snapdragon 8 Elite Gen 5

Exynos 2600 / Snapdragon 8 Elite Gen 5 Hızlı Şarj: 45W

45W Batarya: 4.300 mAh

4.300 mAh RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Android 16 tabanlı One UI 8.5 Ekran Boyutu: 6,3

6,3 Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X

Dynamic LTPO AMOLED 2X Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Samsung Galaxy S26 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S26'nın 25 Şubat 2026 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Aynı tarihte Galaxy S26 ve Galaxy S26+ modelleri de tanıtılacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonların tüm teknik özellikleri, fiyat etiketleri, tasarımları ve renk seçenekleri belli olacak. Samsung Galaxy S25 serisi, 22 Ocak 2025 tarihinde tanıtılmıştı.