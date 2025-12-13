Xiaomi Akıllı Saatlerde Yeni Dönem! Alışveriş Çok Kolaylaşıyor

Xiaomi, akıllı saatler ve akıllı bileklikler için yepyeni bir özellik duyurdu. Marka, tap to pay yani dokunarak ödeme yapma özelliğini giyilebilir cihazlara entegre eden ilk marka olduğunu açıkladı. Bu özellik, telefona hiçbir şekilde gerek kalmadan temassız bir şekilde ödeme yapmanıza olanak tanıyor.

Xiaomi Cihazlarda Dokunarak Ödeme Yapılabilecek

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Xiaomi, kullanıcıların akıllı saat ya da bilekliklerini desteklenen sistemlerde sadece dokunarak ödeme yapmak için kulanabileceğini belirtti. Çalışma biçimi bakımından diğer temassız ödeme sistemleri ile büyük bir benzerlik taşıyor. En önemli farkı ise alınan ürün ya da hizmet için yanınızda büyük bir ekran taşımanıza gerek bırakmaması.

Xiaomi'nin giyilebilir cihazlardan sorumlu üst düzey yöneticisi Zhang Lei, bu özelliği etkinleştirmenin göründüğü kadar basit olmadığını belirtti. Lei'ye göre her ürünün ayrı bir Ar-Ge testi ve çoklu onay sürecinden geçmesi gerekiyor. Bundan dolayı birden bütün cihazlara gelmesi mümkün değil. Bu nedenle bütün cihazlara gelmesi biraz zaman alacak.

Bu özelliğin kullanabildiği Xiaomi cihazlar arasında şu anda sadece Redmi Watch 6, Xiaomi Band 9 NFC, Xiaomi Band 10 NFC bulunuyor. Hâlihazırda test aşamasında olan cihazlar ise Xiaomi Watch S4 serisi (Standart sürümünün yanı sıra eSIM, 41mm ve 15. yıl dönümü versiyonları) ve Xiaomi Watch S4 Sport'tan oluşuyor. Özellik, bu ürünlerde şimdilik sınırlı sayıda kullanıcı tarafından test edilebiliyor. Bütün kullanıcılarına ise aralık ayının ilerleyen günlerinde gelmesi bekleniyor.

İleride destek alacak cihazlar da açıklığa kavuştu. Redmi Watch 5'in standart ve eSIM versiyonlarının bu ay içinde çok adımlı testlerine başlanması bekleniyor. Xiaomi Mi Band 9 Pro ise bundan çok daha sonra desteklenmeye başlayacak. Şirketin planlarında ise Şubat 2026 tarihi bulunuyor.