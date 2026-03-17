Xiaomi'nin Dev Bataryalı Telefonu Yolda! Güçlü İşlemciye Sahip

Xiaomi 17T'ye dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde fiyatı sızdırılan Xiaomi 17T, kısa süre yeni bir sertifika platformunda görüldü. Yakında tanıtılması beklenen telefonda MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir Dimensity işlemci bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi ile birlikte gelecek.

Xiaomi 17T'nin IMDA Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelmesi beklenen Xiaomi 17T, 2602DPT53G model numarası ile IMDA sertifikası aldı. Bu sertifika, Singapur'da akıllı telefonun belirli teknik ve güvenlik standartlarına uygun olduğu anlamına geliyor. Söz konusu sertifika ayrıca telefonun yakında tanıtılacağını gösteriyor.

Xiaomi 17T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Xiaomi 17T'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Cihaz 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek. Xiaomi 15T'nin de aynı kamera çözünürlüklerine sahip olduğunu belirtelim.

Xiaomi 17T'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Xiaomi 17T, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon, dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak.Cihaz ayrıca 67W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Serinin bir önceki modeli olan Xiaomi 15T'de 5.500 mAh batarya kapasitesi ve 67W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Dolayısıyla batarya tarafında önemli bir artış yaşanacak.

Xiaomi 17T'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonunda Dimensity 8500 işlemcisi bulunacak. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 3.4 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.2 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.2 GHz hızında çalışan dört çekirdek mevcut. Bu güçlü işlemci sayesinde telefonda PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, League of Legends: Wild Rift ve Mobile Legends: Bang Bang dahil olmak üzere çoğu oyun sorunsuz şekilde oynanabilecek.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Xiaomi 15T'de Dimensity 8400 Ultra işlemcisi tercih edilmişti. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 3.25 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.0 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.1 GHz hızında çalışan dört çekirdek mevcut. Bu işlemcinin de mobil oyunlar için yeterli bir performans sunduğunu belirtelim.

Xiaomi 17T Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı HyperOS 3'e sahip Xiaomi 17T'nin nisan ayının sonuna doğru veya mayıs ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Xiaomi 15T serisi Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla Xiaomi 17T'nin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Xiaomi 17T Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 17T'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair resmî açıklama yapılmadı. Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu şu anda Türkyie'de satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 17T'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Xiaomi 17T'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 15T'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 36 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Xiaomi 17T'nin önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 40 bin TL üzeri bir fiyat ile satılabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Bence telefonda işlemci, kamera ve ekran özelliklerinin yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli. Örneğin şu anda kullandığım telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Telefonu gün içinde birden fazla kez şarj etmek zorunda kalabiliyorum. Xiaomi 17T ise 7.000 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Kullanıcılar yeni telefonu sık sık şarj etmek zorunda kalmayacak.